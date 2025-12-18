江和樹服務處遭滋擾 男子喇叭嗆聲、自稱黑道又改口是小草

江和樹（左）的服務處今遭一名男子嗆聲，警獲報到場將人勸離。（翻攝自江和樹臉書）

民眾黨台中市議員江和樹服務處今（18）日遭一名男子前來鬧事，男子在現場長按喇叭嗆聲，先自稱是國民黨成員，隨後又改口表示自己是「小草」，並揚言要讓江和樹未來選不上，警方獲報到場勸離男子，江事後已對該男子提告恐嚇、妨害名譽及誹謗等罪嫌。

江和樹今日中午透過臉書直播指出，其服務處遭一名男子恐嚇、滋擾，該男子騎車至現場後，多次長時間按喇叭，並指名要找江和樹，江和樹上前了解狀況，對方語帶挑釁，且說詞反覆。

男子表示自己是黑道，又自稱是國民黨員，隨後再度改口稱是「小草」，期間還提及父親身分，並指控有人穿著江和樹背心到其友人經營的眼鏡行鬧事，卻未能提出具體事證，甚至放話要讓江和樹未來無法參選議員或立委。

警方接獲通報後到場處理，男子最終騎車離去，雙方後來表明要提告，但製作筆錄時，男子因情緒激動，由家人先行送醫，江和樹則已對男子提出恐嚇、妨害名譽及誹謗等告訴。





