江啓臣：台美關稅降至15%不疊加產業轉型仍是耐力戰

立法委員江啓臣16日表示，台美經貿關稅談判目前可見資訊包括「關稅」與「投資」外，一直在討論的農產、水產、汽車產業「市場開放」尚未公布明確的訊息，這項談判攸關國內傳統製造業及中小企業的存亡，也期盼行政院儘速到立法院正式向國人報告。

江啓臣表示，台美關稅談判後，關稅降至 15%、不疊加，這項消息僅能緩解台灣部分產業的經營壓力，尤其台中是台灣工具機、自行車、手工具、水五金及航太零組件的核心聚落，但已失去的先機及市場訂單如何找回恐怕仍是未知的挑戰。

他指出，政府未來如何大力輔導升級轉型，協助產業降低成本、提高競爭力、開拓多元市場才是產業能繼續走下去的關鍵。

另一關稅優惠是談判小組爭取到汽車零組件、木材家具、航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品）等多項232關稅最優惠待遇；針對美方未來可能新增進行232調查的品項，台美雙方已議定將建立持續諮商最優惠待遇的機制。

他進一步表示，這對台中的鋼鐵加工、鋁合金組件（如自行車車架、汽車零組件）至關重要，因為，豁免或優待 232 國安關稅，能為業者在國際競爭中省下稅負，確保台中作為全球高端金屬加工中心的地位。但由於美方尚未宣布232關稅，未來實際稅率的數額、造成的衝擊有多大，行政部門應該要密切掌握。

本項關稅談判協議另一重點在「赴美投資」，目前台美雙方規劃的5000 億美元。這筆鉅額投資雖以半導體（台積電）為首，但可能會帶動龐大的供應鏈移動，台中的精密機械設備、自動化系統廠商，有機會藉此跟隨大廠赴美設立「維修中心」或「組裝線」，從單純出口轉向「在地服務」

江啓臣表示，此舉意味著台灣必須將大量資本與產能移往美國，中部優秀的精密機械工程師可能被抽調至美國廠，加劇台灣在地人才短缺問題；再者，廠商必須適應美國高昂的勞工與電力成本，這對台灣的小型傳產將會是巨大的考驗。

江啓臣表示，這項「以投資換稅率」的新賽局，對以製造業為核心的台中傳統產業來說，是從「加護病房」轉入「普通病房」，但距離產業復甦、全面升級轉型，仍有一段漫長的路要走，此刻也是台灣傳統製造業從「淘汰戰」進入「耐力戰」的開始。