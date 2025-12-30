江啟臣主任遭爆濫用公務車 鍾佳濱：使用者未按規定要檢討

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

立法院副院長江啟臣辦公室的林姓主任今（30）日遭週刊踢爆疑似涉嫌濫用公務車。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，今天（新聞）會爆發出來，可能還是非本人使用的情況而造成的結果，這一點的情況比較嚴重，畢竟立院公務車的駕駛都很盡忠職守，如果會有這樣的說法出來，顯然是使用者沒有按照規定，當然要加以檢討。

今早9時30分，鍾佳濱在立法院議場前接受媒體聯訪回應時事。記者提問，怎麼看江副院長的助理濫用公務車？對此，鍾佳濱回應，任何機關的公務車使用前提就是「公務」，江啟臣身為立法院副院長，他的（公務車）用量可能會比一般委員更多也不一定，但是無論如何，立法院還是有公務車的使用要點，雖然它是在2001年訂定，距今已有20幾年，但他覺得不管未來要不要檢討，應要重視的就是公務車駕駛要有充足休息時間。

鍾佳濱認為，尤其是像立委在使用公務車時，也不能讓駕駛過度操勞，在態度上要互相尊重，畢竟大家在立法院各有職守，不管扮演什麼角色，都需要其他人的支援；關於公務車的問題，不在於超時或哪個黨派的立委用的比較多，而是要合乎規範使用，重要的是立院這樣的規範，也能尊重並保障到公務車駕駛的勞工權益。

至於有無濫用公務車的情況，鍾佳濱則說，這件事過去三不五時就拿出來檢討，規定的確有限制立委本人、甚至是支援立委直系親屬或配偶的喜慶，但並未看到可以由本人以外的其他助理或辦公室主任來使用。「我想今天會爆發出來，可能還是並非本人使用的情況而造成的結果，這一點的情況比較嚴重，立院公務車的駕駛都很盡忠職守，因此如果會有這樣的說法出來，顯然是使用者沒有按照規定，當然要加以檢討」。

江啟臣今早在立法院受訪時則強調，「這個部分有媒體報導，我已經請總務處去了解使用上是否違反規定，若有就檢討改進，而且要求不能再犯，再犯我們就開除」。







