江啟臣偕楊啓邦會勘外埔甲后路自來水管線汰換工程 二天後完工

立法院副院長江啟臣今（16）日上午受臺中市議員楊啓邦邀請，前往外埔區視察自來水管線工程進度(見圖)。江啟臣副院長表示，自來水工程是看不見的建設，卻是影響最大的民生議題，用水是人民最基本的需求，無論中央、地方政府都應該全力守護。



江啟臣指出，114年1月份他曾與市議員楊啓邦共同會勘外埔區甲后路四段與中山路的自來水汰換工程，總經費約4369萬，可望改善有將近500戶受益。目前中山路部分已經完工，甲后路的部分也已經完成管線汰換，待道路刨鋪完成後，可望提升外埔區的民眾的用水便利性。

自來水工司大甲營運所黃敏華主任表示，本次自來水汰換工程，主要範圍於外埔區甲后路，總經費約1900萬、工期60天，於114年 11月 25日進場施工，115年 1月 12 日管線埋設完成、16日開始路面刨除加封，預計 2工作天完成。

楊啓邦議員表示，感謝江啟臣副院長在中央爭取經費，解決外埔區鄉親長期以來的用水問題。未來他都持續追蹤，並設法爭取經費改善，讓甲安埔的環境更加美麗。