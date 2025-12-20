江啟臣偕運彩公會及羽球協會捐9千顆羽球 助南陽國小培育下一個戴資穎

立法院副院長江啟臣（右二）、運彩公會理事長何昱奇（左二）捐贈母校南陽國小羽毛球。





台中市豐原區南陽國小今(20)日歡慶80週年校慶，立法院副院長江啟臣協同運彩公會共同捐贈20箱，羽球協會加碼5箱，一共25箱約9千顆、總價值30多萬元的羽球，用實質行動支持基層羽球發展，讓獲獎無數的小球員們樂翻天，希望能培育出下一個戴資穎。

立法院副院長江啟臣、運彩公會理事長何昱奇勉勵母校南陽國小羽毛球。

南陽國小是台中市人數最多的小學，南陽國小羽球隊成立至今10 年，儘管未設立正式體育班，孩子們僅利用課餘時間苦練，卻在全國賽場大放異彩。在「114 年全國國小盃羽球錦標賽」中，球隊一舉奪得六年級女生團體與雙打雙料亞軍、男生雙打季軍、五年級女生單打季軍，以及男生團體第五名等佳績，成績傲視全台中。

自民國 107 年起，南陽羽球隊已連續多年闖進全國前八強，近兩年更穩居全國前四，展現不屈不撓的拚搏精神。儘管近年面臨羽球耗材費用倍增的嚴峻挑戰，小球員們依然堅持在球場揮拍，用實力證明價值。

身為南陽國小校友之子，副院長江啟臣感性表示，南陽國小是地方教育的根基，更是孩子成長的起點。他強調，政府應扮演資源串聯的平台，透過公私協力改善體育環境，讓基層體育獲得穩定支持。他更溫情勉勵孩子：「孩子需要被看見的不止是成績，而是努力的過程。只要給予機會，他們就能找到自己的舞台。」

運彩公會理事長何昱奇也回憶，羽球隊草創初期資源極度匱乏，但孩子們流汗、跌倒後再爬起來的堅持令人感動。他對球員感性喊話：這批羽球不只是補給與獎勵，更是一份祝福，代表大人對孩子們的一份信任。

這場別開生面的捐贈儀式，不僅為南陽國小 80 週年增添光彩，也傳遞出社會各界攜手培育基層體育幼苗的溫暖能量。



