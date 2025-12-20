江啟臣偕運彩公會捐球 南陽國小羽球隊訓練無憂

（中央社記者趙麗妍台中20日電）因原料供給吃緊，羽毛球價格高漲，台中市南陽國小羽球隊常得手工修剪，立法院副院長江啟臣媒合中華民國運動彩券經銷商商業同業公會，捐贈20箱羽毛球，逾半年訓練用球無憂。

南陽國小羽球隊在今年全國國小盃羽球錦標賽中，奪下6年級女生團體與雙打亞軍，不過近年羽毛球耗材費用倍增，球隊訓練不易。

南陽國小今天舉辦80週年校慶，江啟臣出席典禮，他媒合中華民國運動彩券經銷商商業同業公會捐贈20箱羽毛球，台中市羽球委員會又加贈5箱羽毛球，總計25箱、9000顆羽毛球，為南陽國小羽球隊提供訓練資源。

南陽國小羽球隊教練黃雋儒表示，因羽毛球價格年年高漲，常得手工修剪，將2顆壞球修剪為1顆好球，持續用在訓練上。球員們也說，羽毛球等到打出去會搖晃，才可汰換用新球。

江啟臣表示，孩子需要被看見的不只是成績，而是努力的過程。希望孩童能以羽球好手戴資穎、運動部長李洋為榜樣，培育下一個台灣之光。運彩公會理事長何昱奇指出，這批羽毛球不只是補給，更是一份祝福，希望給予基層體育幼苗溫暖能量。（編輯：張雅淨）1141220