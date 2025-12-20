江啟臣偕運彩公會捐30萬元羽球 助南陽國小培育下一個戴資穎

南陽國小校慶，立法院副院長江啟臣(右二)、運彩公會理事長何昱奇(左二)捐贈南陽國小羽毛球。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區南陽國小是國內羽球選手培育搖籃，今(20)日歡慶80週年校慶，因羽球價格高漲，立法院副院長江啟臣協同運彩公會共同捐贈20箱，羽球協會加碼5箱，一共25箱約9千顆、總價值30多萬元的羽球，用實質行動支持基層羽球發展，讓獲獎無數的小球員們樂翻天，希望能培育出下一個戴資穎。

南陽國小是台中市人數最多的小學，羽球隊成立至今10年，儘管未設立體育班，選手們僅利用課餘時間苦練，卻在全國賽場大放異彩。今年全國國小盃羽球錦標賽中，球隊一舉奪得六年級女生團體與雙打雙料亞軍、男生雙打季軍、五年級女生單打季軍，以及男生團體第五名等佳績，成績傲視全台中，近兩年成績更穩居全國前四，展現不屈不撓的拚搏精神。儘管近年面臨羽球耗材費用倍增的嚴峻挑戰，小球員們依然堅持在球場揮拍，用實力證明價值。

江啟臣表示，孩子需要被看見的不止是成績，而是努力的過程。只要給予機會，他們就能找到自己的舞台，希望大家能夠以戴資穎、李洋為榜樣，培育出下一個台灣之光。

運彩公會理事長何昱奇說，南陽國小羽球隊草創初期資源極度匱乏，但孩子們流汗、跌倒後再爬起來的堅持令人感動。他對球員感性喊話：這批羽球不只是補給與獎勵，更是一份祝福，代表大人對孩子們的一份信任。

立法院副院長江啟臣(後排左二)、運彩公會理事長何昱奇(後排左一)捐贈南陽國小羽毛球。(記者張軒哲攝)

