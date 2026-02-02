江啟臣公布已簽黨中央協議 楊瓊瓔受訪表示會簽
〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣昨天深夜發臉書表示有收到黨中央的協議，對此，另一位有意參選的楊瓊瓔今天受訪時表示，她也有收到協議，也一定會簽，一切尊重黨中央，一切等黨中央的制度跟辦法，但至於贊不贊成這一份協議，楊瓊瓔只說謝謝。
江啟臣昨天深夜發臉書表示黨中央已把協議方案傳給雙方，尊重黨中央，同意黨中央的提名協議，且已簽署協議事項，願意把競爭交給制度，把結果交給民主。
今天楊瓊瓔在參加市府的「台中有鈣讚計畫」活動受訪表示，有收到協議。她一定也會簽；至於協調的內容是什麼及是否贊同協議內容，她都只說謝謝。
至於江啟臣先發臉書是否有感受壓力？她表示，不會，這一次一定要選出最強候選人，對於江啟臣說遲未推人選，基層感到焦慮，她表示，這個大家可以理解，選出最強候選人贏得選民的信任。
由於市長盧秀燕有說希望能在二月十九日決定，她是否贊同？楊瓊瓔表示，靜待黨中央的提名程序。
