江啟臣六日晚間發表嚴正聲明

記者徐義雄／台中報導

爭取國民黨台中市長提的江啟臣六日晚間發表聲明指出，他基於尊重黨中央，第一時間收到中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，六日黨中央發布媒體訊息之文字「擬於三月底前的最後一週（三月二十五日到三十一日）完成民意調查作業。」，明顯違背雙方簽署之協議事項第二項第二款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

江啟臣說，楊瓊瓔委員所發布之新聞稿提到，「….經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於三月二十五日至三月三十一日進行…」，首先澄清本人除於一月十六日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央未向本人確認，當然無所謂「同意民調擬將於三月二十五日至三月三十一日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，特此澄清，並請黨中央對外公開說明。

江啟臣強調，此無疑為對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，民調結果失真。黨中央發布之訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。