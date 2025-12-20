江啟臣力挺基層體育發展

江啟臣媒合中華民國運動彩券經銷商商業同業公會等，捐贈九千顆羽毛球。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

豐原南陽國小羽球隊征戰大小賽事屢獲佳績，立法院副院長江啟臣媒合中華民國運動彩券經銷商商業同業公會捐贈二十箱羽毛球給南陽國小，台中市羽球委員會加贈五箱羽毛球，總計二十五箱、九千顆羽毛球，二十日南陽國小八十週年校慶典禮致贈。

南陽國小羽球隊實力堅強，今年成績再創高峰，全國盃，在六年級等級，女生、男生團體組，分別奪下第二名、第五名，女生、男生雙打，分別奪下第二、第三名，女生單打摘下第三名，今年台中市市長盃，奪下六金四銀十一銅。

羽毛球在全球掀熱潮，鴨、鵝毛原料供給吃緊，導致羽球價格高漲逾百分之八十；訓練時羽球消耗量大，運動培育資源對學校造成壓力。

江啟臣協調資源，促成這次羽毛球的捐贈，為學校體育課程增添更多實用設備。

江啟臣說，身為南陽國小校友之子，溫情勉勵孩子「孩子需要被看見的不止是成績，而是努力的過程。只要給予機會，他們就能找到自己的舞台。」

運彩公會理事長何昱奇指出，羽球隊草創初期資源極度匱乏，孩子們流汗、跌倒後再爬起來的堅持。這批羽球不只是補給與獎勵，更是一份祝福，代表大人對孩子們的一份信任。

南陽國小校長尤長亮表示，羽球隊訓練耗材高，訓練費用對學校是個壓力，江副院長透過各方管道，爭取大量訓練用耗材，實際支持羽球訓練。