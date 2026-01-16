江啟臣勘外埔區視察自來水管線工程

立法院副院長江啟臣等人，前往外埔區視察自來水管線工程進度。（記者陳榮昌攝）

記者徐義雄、陳榮昌／台中報導

立法院副院長江啟臣十六日前往外埔區視察自來水管線工程進度。江啟臣表示，自來水工程是看不見的建設，卻是影響最大的民生議題，用水是人民最基本的需求，無論中央、地方政府應該全力守護。

江啟臣指出，去年一月份他與市議員楊啟邦會勘外埔區甲后路四段與中山路的自來水汰換工程，總經費約四三六九萬，可望改善有將近五百戶受益。目前中山路部分已經完工，甲后路的部分已經完成管線汰換，待道路刨鋪完成後，可望提升外埔區的民眾的用水便利性。

甲后路工程原訂三月份才會進行，自來水公司提早工期，趕在過年前，路面穿新衣，水管換新，有效降低漏水率。

楊啟邦議員表示，關心外埔、大甲、大安地區的用水問題，無論是自來水管線汰換或是自來水沿管工程持續追蹤，設法爭取經費改善，透過江副院長的協助，中央、地方努力，甲安埔的環境更加美麗。

自來水工司大甲營運所黃敏華主任說明，自來水汰換工程，主要範圍於外埔區甲后路，總經費約一千九百萬、工期八十天，去年十一月二十五日進場施工，今年一月十二日管線埋設完成、十六日開始路面刨除加封，兩工作天完成。