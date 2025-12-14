江啟臣參戰！正式表態「爭取國民黨提名」參選台中市長 楊瓊瓔回應了

江啟臣正式鬆口爭取國民黨提名2026台中市長選舉。（本刊資料照）

立法院副院長江啟臣今（14日）在台中豐原出席活動，首度鬆口表態爭中國國民黨提名，參選2026年台中市長，預計將和同黨立委楊瓊瓔進行黨內初選。

2026誰來選台中？ 綠營確定將提名她

台中市長盧秀燕即將屆滿卸任，對於2026年縣市大選，民進黨已確定派出立委何欣純參選，先前民眾黨立委麥玉珍也一度表態有意願爭取，而國民黨內則有楊瓊瓔早一步宣布參選，儘管江啟臣已掛起看板，但此前並未正式表態。

盼讓台中變旗艦城 江啟臣終於鬆口參選

今晚在豐原的耶誕活動中，江啟臣終於公開宣布，他身為國民黨員，將努力爭取黨內提名，想辦法實踐對大台中的願景，盧秀燕已經讓台中變成幸福城，很多評比都是第一名，希望明年馬年繼續向前衝，期許自己讓台中變成台灣的旗艦城，成為台灣的門面、亞洲新核心、世界新都心。

江啟臣說，台中是他的故鄉，他在這裡長大，14年前回鄉服務，感謝一路栽培、鼓勵他的民眾，對於市民的期待他責無旁貸，要對這座城市的未來發展提出願景及實際的政策和行動，現在就是他對台中承諾和願景的關鍵時刻。

黨內初選對手正式出爐 楊瓊瓔這樣看

對於江啟臣正式宣布參選，早已表示要爭取國民黨提名的楊瓊瓔回應，尊重黨內機制，願意參加初選，是對黨內制度的最高尊重，這是合作而非對抗的精神；她還說如果自己贏得初選，會邀請江加入她的競選團隊，展現團結力量。

