江啟臣台中懸掛「耀進旗艦城」賀年看板 被解讀2026起手式

江啟臣在台中市區懸掛賀年看板，被解讀2026市長選舉起跑。資料照 江啟臣提供



民進黨確定2026台中市長選舉由立委何欣純出戰，立法院副院長江啟臣近日在台中豐原區街頭、台中高鐵特區等多處懸掛「駿馬啟新程、耀進旗艦城」賀年看板，寫道2026丙午馬年恭賀新禧、馬到成功，外界解讀選戰起跑。江啟臣稱，期盼台中從「幸福城」邁向「旗艦城」。

有網友近日在社群平台Threads發文指出，行經台中高鐵特區時，發現江啟臣懸掛拜年廣告看板，引發討論。貼文底下有網友留言「唯一支持江啟臣」、「未來的好市長」。也有人認為，「華國美學」，或說「要初選了，騙票拉！」

對此，江啟臣回應，歲末年終透過看板向市民拜年，希望為台中許下更好的未來，讓城市從「幸福城」持續邁向「旗艦城」。

對於國民黨台中陷入江啟臣與楊瓊瓔之爭、新北則是台北市副市長李四川與民眾黨主席黃國昌之爭。國民黨主席鄭麗文今（14日）表示，民進黨執政無方，大幅提前提名作業，每天搞選舉，稱2026國民黨非贏不可，不容許民進黨胡鬧，一定會按部就班、嚴陣以待。

鄭麗文說，請大家放心，黨中央已經啟動相關提名作業，該協調的協調、該初選的初選，沒有爭議的縣市，也會在最適合的時間完成提名。

