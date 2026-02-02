江啟臣同意黨中央協議 楊瓊瓔：我也會簽

▲立委楊瓊瓔今天陪同市長盧秀燕視察「台中有鈣讚」計畫。（圖／台中市政府提供，2026.02.02）

[NOWnews今日新聞] 國民黨台中市長人選上演「姐弟之爭」近3個月，立法院副院長江啟臣昨深夜發文，指感受到基層的焦慮與不安宣布，已經簽署同意黨中央初選協議。立委楊瓊瓔今天受訪時表示，她也有收到協議、也一定會簽，一切等黨中央的制度跟辦法，至於協議內容為何？她是否認同？楊瓊瓔只說謝謝。

江啟臣昨深夜11點發文指出，市長盧秀燕呼籲1月底前決定人選，確定已經不可能。他每天勤走地方，感受到大家的不安、不耐與不滿，但只能微笑以對、盡力安撫。很遺憾1月16日第一次協調破局，雖然尚未收到第二次的協調通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方，雖然和他期待的越快越好有很大落差，但他尊重黨中央，已簽署同意協議事項，願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中。

立委楊瓊瓔今（2）日陪同市長盧秀燕視察「台中有鈣讚」計畫，活動後受訪時表示，自己也有收到協議、也一定會簽，一切尊重黨中央；對於江啟臣先發臉書，是否對她造成壓力？她表示不會，這次一定要選出最強候選人，基層的焦慮大家都可以理解，最後一定可以贏得選民的信任。

