江啟臣同意黨中央提名協議 楊瓊瓔回應了

江啟臣同意黨中央提名協議，楊瓊瓔說尊重黨中央。盧秀燕被問表示，上班不談政治。（圖：中市府提供）

國民黨下屆台中市長選舉，姊弟之爭未解，地方焦慮，立院副院長江啟臣臉書發文，已簽署同意黨中央協議提名，希望盡早確立人選。台中市長盧秀燕今天（2日）宣傳台中有鈣讚活動時，對媒體詢問表示，上班時間不談政治。參加同場活動的立委楊瓊瓔則說，基層焦慮可以理解，一切尊重黨中央。（寇世菁報導）

台中市下屆市長選舉，民進黨早已確定由立委何欣純代表參選，國民黨內立委楊瓊瓔、立院副院長江啟臣姊弟之爭，協調破局後，地方焦慮，前台中市長胡志強公開表態，力挺江啟臣，引發藍營熱烈討論，台中市長盧秀燕透露，八年前自己參選市長時，黨內協調不成，就採初選，當時是二月十九號提名，如今希望在二月十九號前底定。

立院副院長江啟臣1日臉書發文，近來感受到大家的焦慮與不安、不耐不滿，只能微笑以對、盡力安撫。他已簽署同意黨中央協議提名，強調把競爭交給制度、臺中，不該被焦慮綁架，盡速確定人選，團結啟程，讓臺中昂首前行。

台中市長盧秀燕2日宣傳台中有鈣讚活動時，立委楊瓊瓔陪同，備受矚目，對媒體詢問江啟臣同意中央協議提名，盧秀燕說，上班時間不談政治。

楊瓊瓔則說，她也收到這份文，也會簽署，一切尊重黨中央。對江啟臣公開表示已同意中央協議提名，是否感覺壓力都丟到自己身上，楊瓊瓔說，不會啦。地方非常焦慮，這些都可以理解，國民黨要選出最強候選人，贏得選民信任，靜待黨中央公布明確制度和辦法。