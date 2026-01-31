江啟臣今上午(31日)出席國民黨中常委投票行程，刻意選擇與台中市長盧秀燕投票時段相近。(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台中報導〕國民黨台中市長人選協調時程引發外界關注，立法院副院長江啟臣今受訪時表示，個人尚未接獲黨中央任何關於「2月6日進行二次協調」的正式通知，辦公室也曾主動致電黨中央詢問是否已有確切時間，但黨部回覆同樣是「沒有定案」。江強調，目前外界流傳的時間點，並非黨中央正式公布的協調日程。

江啟臣今上午(31日)出席國民黨中常委投票行程，刻意選擇與台中市長盧秀燕投票時段相近，並提前一步到場，被外界解讀為高度政治巧合。對此，江受訪時低調回應，僅重申黨內程序仍在進行中，任何具體時程都應以黨中央公告為準。

江啟臣進入中常委投開票所時，受到多位黨籍市議員李中、蘇瀞分及基層黨員熱情招呼，現場氣氛相當熱絡，不時高呼「凍蒜」。江啟臣也微笑回應「大家都凍蒜」，舉手投足皆成為黨內關注焦點。相關互動再度凸顯黨中央市長人選協調時程遲未定案，在訊息不明、方向未明的情況下，讓江、楊兩位有意參選者的團隊，以及基層黨員與台中市民，對於協調進度感到「霧煞煞」！

江啟臣進入中常委投開票所時，受到多位黨籍市議員李中、蘇瀞分及基層黨員熱情招呼，現場氣氛相當熱絡，不時高呼「凍蒜」。(記者廖耀東攝)

江啟臣進入中常委投開票所時，受到多位黨籍市議員李中(左)、蘇瀞分(中)及基層黨員熱情招呼，現場氣氛相當熱絡，不時高呼「凍蒜」(記者廖耀東攝)

江啟臣否認2月6日協調時程，強調以黨中央公告為準。(記者廖耀東攝)

