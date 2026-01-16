即時中心／徐子為報導



台美於美東時間15日完成總結會議，雙方簽署合作備忘錄（MOU），拍板美國將對台課徵15%關稅且不疊加，美方也允諾若課徵232半導體及衍生品關稅時，會給予台灣最優惠待遇。不過藍營似乎不領情，台中藍委江啟臣受訪時酸言酸語比喻「台灣產業只是從加護病房換到普通病房而已」；對此，民進黨台中市長參選人何欣純反擊，他認為此談判結果讓台灣與日、韓、歐盟齊平，可讓台灣傳統產業布局未來，並質疑，台灣產業沒有顏色，也都靠實力拚出來的，而非靠惡意的口水。





何欣純認為台灣關稅談判的結果，可讓台灣產業鬆口氣，做更長遠、充足的布局與準備，尤其是台灣機械丶工具機、手工具等傳統基礎工業的競爭力！



何欣純很遺憾看到江啟臣受訪時說：「台美關稅談判今天就算定案，黃金搶救期也已經過去，台灣產業只是從加護病房換到普通病房而已。」加上國民黨鄭麗文主席說「關稅15%且不疊加這最起碼要求，有什麼值得高興？」她感嘆，江、鄭2人都把這談判結果說到好像一文不值，真的要這麼唱衰嗎？



何也舉機械公會表態為例，他們謝談判團隊與政府相關部門通力合作。工具機公會更盛讚是正面訊號，但也提醒匯率穩定、減少不確定性。



何欣純對江、鄭2人喊話，台中以中小企業、傳統基礎產業居多，經濟產業沒有顏色、也不需要顏色，台灣產業韌性哪個不是靠實力拚出來的？！從來都不是在惡意的口水裡成形！

廣告 廣告





原文出處：快新聞／江啟臣唱衰台美關稅15%「加護病房換普通病房」 何欣純回應反擊了

更多民視新聞報導

加國對中政策愈趨審慎 陳明祺示警：中國善用經貿作為政治槓桿

藍營協調宜蘭縣長人選「全民調」2月底前出爐 林國漳回應了

陳玉珍離譜言論連發！稱共軍會打賴清德、金門被歧視 梁文傑怒打臉

