江啟臣啟動「臺中健康旗艦城」座談

江啟臣邀集台中市各大醫療、醫護及醫事協會代表，舉行「台中健康旗艦城」焦點論壇。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

立法院副院長江啟臣七日晚間邀集台中市各大醫療、醫護及醫事協會代表，舉行「台中健康旗艦城」焦點論壇。透過第一線醫事人員的實務經驗與專業建言，探討城市健康治理的未來方向。

醫界焦點座談匯集台中地區多個醫事團體代表出席，涵蓋社團法人台中市大台中護理師護士公會等數十個團體與會。

江啟臣指出，台中應成為具有代表性的「旗艦城市」，六都之中走出自己的定位，成為兼具生活品質、產業動能與市民安心感的標竿城市。

江啟臣提出「安養樂活、安穩宜居、安居樂業」三大核心支柱，作為推動旗艦城市的重要基礎。

城市治理的最終目標，市民感到安全、安定與安心，健康政策正是支撐這三大目標的關鍵。「台中健康旗艦城」結合醫療量能、公共政策與城市治理，打造全齡照護、預防醫學與健康安養並進的城市模式。

立委廖偉翔強調，無論是醫療給付、醫療總額、護理人員待遇，以及各專業公會提出的不同訴求，設法來協助解決，立法院應作為醫療界最堅實的後盾，守護全民的健康。

長照三點0攸關高齡社會的永續發展，民生政策不應成為政治角力的工具。行政部門應回歸依法行政、尊重專業，讓已通過的法案與預算真正落實，確保醫療與照護體系穩定運作。

醫事團體代表分別針對醫護權益、醫療資源分配、社福福利等方面提出建言，透過跨界對話凝聚共識，共同為台中打造更健康、更安心、更有希望的未來，成為「健康旗艦城」。

江啟臣指出，台中擁有全台最完整的製造業聚落，將智慧製造、AI應用在醫療科技，促進產業轉型，提升照護品質，政府加速推動智慧治理與健康照護創新，台中不僅是幸福城市，更成為具備國際競爭力的「健康旗艦城」。