江啟臣喊嚴審關稅挨轟 藍小雞酸綠：演哪齣

[NOWnews今日新聞] 美國川普喊話加韓國關稅引起台灣產業界憂心，綠營今批評立法院副院長江啟臣，帶頭喊要「嚴審台美關稅」，讓產業淪為政治鬥爭的祭品；江啟臣則強調監督國會職責，呼籲政院快送審。台中藍營小雞吳宗學批評，「案子還沒出門、先罵鄰居擋路」的低劣政治操弄，完全是民進黨為了2026選舉在噴口水、潑髒水，用韓國慘劇掩蓋自己的無能。

川普今（27）日發文，指韓國國會未通過與美貿易協定，關稅將從15%提高至25%。台灣產業界憂心步韓國後塵。綠營批評江啟臣帶頭喊「嚴審關稅」，讓產業淪為政治鬥爭的祭品；江啟臣則說，國會監督是民主常態，相信各黨團都會站在國家利益與台灣優先的立場來審查，但談判協議內容至今未完全公佈，呼籲行政院快送立法院審議。

國民黨台中市北屯區議員擬參選人吳宗學痛批，民進黨根本是「穿著西裝扮小丑」，完全無視行政院未將「台美貿易協議」送入立法院審議、行政效率低落的事實，就急著扣帽子喊藍白「阻擋過關」，周永鴻點名江啟臣的目的，司馬昭之心路人皆知。

吳宗學認為，產業界要的是實質的關稅保障，不是為了選票的惡意抹黑。正因民進黨政府在談判桌上無法掌握美方動態，甚至可能在談判過程犧牲產業利益，才導致現在人心惶惶。在野黨要求嚴加審查，是為了替台中手工具、工具機產業守住最後的生存底線，確保每一條協議都不會變成賣台條約，呼籲民進黨停止造謠、行政院趕快把協議送出來。

