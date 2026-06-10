江啟臣喊話台中別淪無人機代工配角 何欣純揭藍白刪預算行徑：你把市民當3歲小孩？

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[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台中市長擬參選人、立委何欣純今(6/10)表示，對手江啟臣在立院放任藍白封殺無人機預算、產業條例提案，現在又放炮說，別讓台中淪無人機代工配角，玩兩面手法，把台中市民跟產業當作3歲小孩、傻子？自己只能搖頭。

總統賴清德、立委何欣純、楊瓊瓔等人赴台中出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，總統府提供

總統賴清德昨日赴台中出席「台灣無人機海外商機聯盟大會師」，並喊話全力支持無人機佈局。但江啟臣指出，無人機產業若要走向國際，製造與供應鏈就在台中大肚山一帶，中央長期重南輕中，恐影響整體布局。漢翔公司等企業，被定位為代工與後勤角色，不利產業均衡發展，難以發揮中部優勢。

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何欣純表示，自己一再說明，政府政策與預算支持，是台中產業轉型升級的「機會」與「活水」，台中產業實力雄厚、供應鏈完整，無人機研發產製首屈一指。但很遺憾，從國防採購特別預算被在野藍白砍掉4700億，到自己與民進黨共同提案的《無人載具產業創新條例》，一樣被藍白封殺。

何欣純指出，反觀江啟臣，在《國防特別條例》表決關鍵時刻，藉故閃躲不投票；放任立院藍白同黨好友封殺無人機提案，現在放炮說別讓台中淪代工配角，我只能搖頭，刪砍預算、封殺提案都是藍白，江啟臣大玩兩面手法，是把台中市民與產業當作3歲小孩？當傻子？

何欣純表示，自己昨天整個上午，陪著賴總統在台中，與台灣無人機產業深度交流座談，清楚產業界深切期待立法院支持預算的強烈心聲；而江啟臣，昨天在立院開會僅11分鐘，9點宣布開會，9點11分敲下議事槌「散會！」

何欣純說，產業界的自助努力、對比藍白在立院的荒謬，江啟臣很有影響力，平時卻置之不理、需要鎂光燈時，大放厥詞，相信全國人民、台中市民都看在眼裡。

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