江啟臣喊選台中市長迎戰楊瓊瓔 盧秀燕「6個字」回應

台中市 / 綜合報導

國民黨台中市長由誰來選，話題持續發酵，立法院副院長江啟臣公開表態，要爭取國民黨的提名，同黨立委楊瓊瓔也要選，還說要一起加油，對於這個問題，市長盧秀燕只有簡短回應6個字「很好、恭喜、加油」，對手民進黨立委何欣純認為，江啟臣可能還在等黨內直接徵召，但不管產生的方式如何，她都希望，國民黨能依循民主的機制，用公平公開的方式，順利產生市長的 提名 人選。

立法院副院長江啟臣昨（14）日晚間表態要參選台中市長，市長盧秀燕6個字簡短回應，台中市長盧秀燕說：「很好，恭喜，加油。」盧秀燕今（15）日上午，出席學校活動，小朋友列隊歡迎，盧秀燕面帶微笑逐一握手致意，黨內同志都要選市長，誰來接棒盧秀燕的立場各界都在關注。

江啟臣出席地方說明會，他強調會爭取黨內的提名，黨要怎麼做他都尊重，立委(國)江啟臣說：「黨內的機制，這個有勞黨中央去費心。」也想要選市長的同黨立委楊瓊瓔，上午到立法院開會，對於江啟臣的公開表態，她簡短回應，立委(國)楊瓊瓔說：「謝謝，我們一起加油，謝謝。」

江啟臣和楊瓊瓔都表態要參選市長，對手民進黨的立委何欣純怎麼看？立委(民)何欣純說：「(江啟臣)可能在等徵召，等不到，一旦要進到初選，我想，就是他們的遊戲規則。」何欣純強調，尊重國民黨人選的產生方式，如果內部的競爭無法擺平，必須進入初選的階段，她也希望國民黨能秉持公開公平的原則，用民主的機制，順利產生人選。

原始連結







