江啟臣喊選台中市長迎戰楊瓊瓔 盧秀燕「6個字」回應

2026台中市長、國民黨要派誰，掀起話題！立法院副院長江啟臣，14日表態爭取國民黨內提名，他昨(15)日受訪強調「自己準備好了」，但他的表態時間，比起同黨的立委楊瓊瓔，晚了兩周多。面對黨內的「雙強相爭」，台中市長盧秀燕僅以「很好，恭喜，加油」六個字回應。我們就來看到，楊瓊瓔是兩屆議員出身，當過七屆立委，學者分析，若採取初選制度，對地方實力雄厚的楊瓊瓔、是一大助益，但初選的過程中難免陷入唇槍舌戰等攻擊，恐造成黨內分裂，對後續的市長大選不見得有利。但採取徵召制度，黨內勢必得好好安撫「被勸退方」，以什麼方式選出人選、將會是關鍵。而外界也關心，江啟臣兼任立法院副院長，要不要辭去職位投入選舉呢？江啟臣以「這是以後的事」回應！學者也說，現階段請辭還太早，等確定由江啟臣出線再宣布請辭，也能展現投入市長選戰的決心！

活動熱鬧開幕，立法院副院長江啟臣與同黨立委楊瓊瓔，同框出席活動，其實不少動土、廟會行程，江啟臣與楊瓊瓔經常同場現身，展現親和力與基層連結，兩人的政治互動也曾掀起話題。

國民黨主席鄭麗文到訪台中，楊瓊瓔全程跟緊緊，江啟臣則由太太劉姿伶代為出席，致詞完，廟方人員隨即公開祝賀江啟臣當選，楊瓊瓔當晚就表態要選市長，如今江啟臣也正式表態，將爭取2026台中市長選舉。

回顧2024立委選舉，江啟臣拿下8萬8651票，楊瓊瓔則獲得10萬6306票，都拿下超過5成得票率，江啟臣立委4連霸，曾擔任國民黨主席，又是現任立法院副院長，具備全國知名度，而楊瓊瓔從政超過30年，也曾被延攬擔任台中市副市長，基層組織實力堅強！國民黨要派出誰，目前黨內分成兩派，挺楊瓊瓔的議員們表態要透過初選，而支持江啟臣的則希望黨中央徵召，因為擔心初選會造成黨內分裂。

學者認為，國民黨要避免地方分裂，可能會私底下進行民調，再以民調數字來勸退其中一方，因為若2028國民黨要推盧秀燕參選總統大位，盧秀燕本命區這一席，必須守住，台中的勝敗，可說是全台最關鍵。只是外界也好奇，江啟臣現在身兼立法院副院長，投入選戰、是否要請辭呢？

2022年民進黨的蔡其昌參選台中市長時，身兼立法院副院長也沒有請辭，學者分析，當時蔡其昌民調大幅落後盧秀燕，不辭是比較保守的作法，若國民黨真的推江啟臣出來參選，江啟臣辭掉副院長，不僅能大力展現決心，也能更公正，減少被對手攻擊。只是以派誰參選來說，2018年台中市長選舉，國民黨採初選制度，是到了當年的2月9日才公布人選。征戰2026，搶快「推人選」不是重點，國民黨如何在「團結」與「競爭」之間拿捏分寸，才是牽動台中關鍵戰場的最終布局。

