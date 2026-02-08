江啟臣嗆黨違反白紙黑字 鄭麗文稱非因人設事：一切回歸制度

國民黨立委楊瓊瓔（左）、江啟臣（右）因台中市長提名上演「姐弟之爭」。翻攝楊瓊瓔、江啟臣臉書



國民黨台中市長人選協調初選僵局，立法院副院長江啟臣質疑黨中央違反白紙黑字。對此，國民黨主席鄭麗文今（8日）表示，一切按照制度，不偏不倚、公開公正，制度已經開始，有意見可以討論，但遊戲規則不可能改，也絕不會因人設事，一切按部就班走。

江啟臣與立委楊瓊瓔爭取台中市長提名遲遲未定，黨中央公布擬於三月底前最後一週民調，江啟臣前晚嗆黨中央公開民調時程、機構違反「白紙黑字」協議，昨再重申沒有參加任何第二次協調，也無所謂該週民調的共識；楊瓊瓔則駁斥不和說，尊重黨中央提名時程是要讓基層放心。

鄭麗文上午在屏東受訪說，國民黨一定要回歸制度，一切按照制度，不偏不倚、公正公開。她說，制度已經開始，大家對制度有意見，國民黨完全開放可以討論改革，但競選已經開始，遊戲規則不可能改，一定會按部就班走。且協商與初選的遊戲規則，都行之有年，歡迎公開討論、改革，也都按照黨內既定民主程序走。

鄭麗文強調，現在要改遊戲規則是不可能的，國民黨絕對不會因人設事，也不會為了某候選人量身訂做，都一視同仁。她自認當黨主席不討好‧但不偏不倚，對大家都一樣，才能走得遠‧請台中或新竹縣的朋友，不能再親痛仇快，國民黨也不會辜負選民期待，盼基層支持公正、公平、公開選出人選。

