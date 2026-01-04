江啟臣大坑健行 楊瓊瓔市場拜票

立法院副院長前往大坑爬山，期盼打造「旗艦級山林步道聚落」。（記者陳金龍攝）

記者徐義雄、陳金龍∕台中報導

爭取國民黨台中市長提名，立法院副院長江啟臣四日前往北屯區大坑風景區，盼透過低碳旅遊、綠色經濟，打造「旗艦級山林步道聚落」；立委楊瓊瓔則走進傳統市場，與民眾近距離互動。

江啟臣前往北屯區大坑風景區健行爬山，透過低碳旅遊、綠色經濟，打造「旗艦級山林步道聚落」 。(記者徐義雄攝)

江啟臣指出，台中市有超過六十五條登山步道，總長約一百一十三點九五公里。他提出三個重點規畫，包含「升級步道設施」，讓銀髮族走得安全、年輕人拍得漂亮、親子走得開心。將步道數位化與國際化，透過智慧導覽與多語言標示，成為國內外旅客來台首選登山健行目的地。

廣告 廣告

立委楊瓊瓔前往屯區大里、霧峰、太平傳統市場，與民眾近距離互動。（記者徐義雄攝）

其次，「落實低碳旅遊」，結合自行車道、電動公車、軌道運輸等低碳運具接駁、低碳補給站，利用大眾運輸與步道系統，讓步道、軌道、自行車道等「道道串連」，將觀光行為對環境的負擔降到最低。第三為「帶動在地產值」，讓步道成為連結在地農特產、文創產業的「經濟動脈」，由登山客帶動在地經濟，創造更多綠色就業機會。

楊瓊瓔則前往屯區，先到大里區夏田里體驗拔蘿蔔「拔得頭籌」，向民眾送上祝福；接著轉往霧峰菜市場拜票，攤商致贈肉粽、菜頭、青蒜、鳳梨等，祝楊瓊瓔「包中」、氣勢長紅。之後到太平區中山菜市場，向攤商與民眾問候。