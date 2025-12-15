江啟臣宣布再戰台中市長 藍青年：大鼻子大哥將讓台中成更好的旗艦城市

立法院副院長江啟臣、江啟臣辦公室提供



記者周志豪／台北報導

立法院副院長江啟臣昨天宣布再戰台中市長選舉，國民黨立院黨團書記長羅智強辦公室主任何元楷今表示，過往在黨中央任職期間，親眼看到江栽培年輕幕僚不遺餘力，給許多年輕人發揮創意機會，讓國民黨更有活力。

何元楷說，對江啟臣印象最深的，除了鼻子真的很大以外，江更像是我們這群年輕人的大哥，和青年幕僚沒有距離，常常一起吃披薩、漢堡，非常親切。

對江啟臣再度爭取國民黨提名參選台中市長選舉，何元楷說，祝福江繼續秉持過往曾任海龍蛙兵的精神，乘風破浪，順利當選台中市長，相信未來台中在江的帶領下，一定會成為更好的旗艦城市，延續現任市長盧秀燕市政成果。

何元楷表示，自己踏入政治第一份工作，就是在江啟臣任國民黨主席時，進黨中央政策研究部實習，之後又到青年部負責議題，並當選青年團副總團長；江競選連任黨主席時，再進入江團隊助選。

何元楷說，江啟臣主政的國民黨時期正處於低潮，但江從未鬆懈；同時身為台中立委，江也始終沒有忘記對台中的付出與服務。

