江啟臣宣布參選中市長

立法院副院長江啟臣十四日晚間宣布參選台中市長，全力爭取黨內提名。

（江啟臣辦公室提供）

本報記者綜合報導

立法院副院長江啟臣十四日宣布參選台中市長，他表示，看到民眾對自己的期待，不會讓大家失望，會全力以赴，並全力爭取黨內提名，設法有機會實踐對大台中的願景。

江啟臣與台灣新世代關懷協會，晚間在台鐵豐原車站前廣場，舉辦耶誕音樂會活動。

針對媒體詢問在路口架設廣告看板，是否要參選台中市長，江啟臣表示，歲末年終是祝福與感恩季節，掛看板一方面祝福市民新年快樂，並感謝一路的鼓勵與支持，看板標語「駿馬啟新城，躍進旗艦城」，也是他對台中的願景與期望。

江啟臣說，他在台中出生、長大，十四年前回鄉服務，很感謝一路栽培、鼓勵與支持他的民眾，市民對他的期待及期許，他責無旁貸，必須對這座城市的未來發展提出願景，提出實際上可做的政策與行動，此時此刻是他對台中的承諾與願景的關鍵時刻。

江啟臣表示，這段時間很多人在講二０二六年，他不會讓大家失望，會全力以赴；對內來說，他身為國民黨員，會全力爭取黨內提名，設法有機會實踐對大台中的願景。

下屆台中市長選舉，關於藍營人選，除江啟臣表態，國民黨立委楊瓊瓔日前也宣布有意角逐。民進黨部分，民進黨選舉對策委員會十月已拍板由黨籍立委何欣純出戰台中市長。