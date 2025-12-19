江啟臣宣布參選台中市長、蘇巧慧選新北出戰黃國昌！2026六都市長可能參選名單還有誰？
2026六都市長選舉，有哪些人可能參選你知道嗎？下屆九合一選舉將於2026年11月28日登場，各政黨無不摩拳擦掌，準備布局六都市長選舉最佳人選。究竟哪些人被點名可能參選六都市長？跟著Yahoo新聞編輯室一起往下看吧！
台北市長2026可能參選名單
國民黨蔣萬安：現任台北市長。依據地方制度法第55條第1項，直轄市長連選得連任一屆，外界普遍預估蔣萬安應會爭取2026年台北市長連任。先前被台北市議員陳宥丞問及是否有信心連任時，蔣萬安並未正面回應，僅強調會持續專注在市政建設上。點我看相關新聞
民進黨吳怡農：壯闊台灣聯盟創辦人、2020年曾代表民進黨參選台北市立委敗給蔣萬安。吳怡農是目前民進黨內唯一明確表態爭取參選台北市長的人，近日再喊話將不接受任何企業捐款，並全面採用電子捐款制度，讓政治獻金的來源與流向都能被清楚檢視。點我看相關新聞
民進黨林右昌：前基隆市長、民進黨前祕書長。外傳林右昌被民進黨高層視為角逐台北市長的熱門人選，10月赴美國、以色列進行產業學習之旅後，林右昌在社群平台發文分享相關體悟時，一句「台北的確可以再加把勁」，被部分網友解讀為劍指2026年的台北市長選戰。點我看相關新聞
民進黨鄭麗君：現任行政院副院長、總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人。民進黨立委王世堅點名，鄭麗君是具潛力的選將，大讚她學養俱佳、個性好，願意傾聽不同意見並積極尋求解決方案，特質很適合擔任地方首長。點我看相關新聞
民進黨沈伯洋：現任民進黨不分區立委。前聯電董事長曹興誠曾建議，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此沈伯洋回應，民進黨要他怎麼做，他就怎麼做，戰士很難且不容易選擇自己的戰場。點我看相關新聞
社民黨苗博雅：現任台北市議員。曾傳出民進黨擬和苗博雅合作，出戰2026年台北市長選戰；不過苗博雅澄清，民進黨從未跟自己接觸過選舉相關事務。被問到是否考慮選台北市長？苗博雅說，台北市現在最需要的其實不是誰要出來選，而是誰能夠解決問題，並點名民進黨就有非常多優秀人選，這次市長選舉能將她列入考量，其實就已經是個肯定。點我看相關新聞
新北市長2026可能參選名單
民進黨蘇巧慧：現任新北市第五選舉區立委、民進黨新北市黨部主任委員。民進黨中執會通過徵召蘇巧慧參選新北市長，蘇巧慧表示，會盡120分的努力，接受挑戰，因為她相信，更好的新北，將會成就更好的台灣；這是她的夢想，也是她爭取的機會。點我看相關新聞
民眾黨黃國昌：現任民眾黨主席、全國不分區立委。黃國昌8月便宣布投入2026年新北市長選舉。針對「藍白合作」，國民黨主席鄭麗文上任後積極聯絡和黃國昌的藍白會，提到兩黨均表示高度誠意，也願意共推最強人選並全力輔選，相信藍白會在新北市展現團結的新氣象。點我看相關新聞
國民黨李四川：現任台北市副市長。李四川是國民黨內呼聲相當高的人選，被問及是否參選新北市長，李四川說，國民黨有機制與提名辦法，會依黨為主，屆時有該做的事，都會依規定來進行。點我看相關新聞
國民黨洪孟楷：現任新北市第一選舉區立委，是國民黨黨內評估的新北市長參選人選之一。被點名的洪孟楷表示，自己是新北市立委，當前就是做好自己的角色和位置，不管是什麼角色，能為新北市市民服務就是最好的位置；他並強調，國民黨屆時一定會推派最強的人選，後發會先制。點我看相關新聞
國民黨劉和然：現任新北市副市長。外傳侯友宜屬意接棒給劉和然，劉和然也在11月6日釋出全新形象照。劉和然稱，如果有機會獲得國民黨徵召，會「全力以赴」，讓城市越來越好。點我看相關新聞
桃園市長2026可能參選名單
國民黨張善政：現任桃園市長。7月26日大罷免中，桃園市是唯一全區都有罷免案的直轄市，六位立委成功守住席次，讓張善政連任之路更加明朗。日前，張善政在議會總質詢，被綠營議員詢問對連任是否有信心？張善政首度正面表態「一定要有信心啊！」點我看相關新聞
民進黨王義川：現任全國不分區立委。原先傳出王義川有望代表民進黨強棒出擊桃園市長，然因王義川等正國會人士日前表態支持同派系的立委林岱樺參加高雄市長初選，引發年輕台派支持者不滿，是否連帶影響桃園市長人選布局，還有待揭曉。點我看相關新聞
民進黨何志偉：現任總統府副祕書長。何志偉勤走桃園基層，被視為桃園市長人選之一。10月28日桃園市議員李光達掛上「何志偉 選市長」的大型看板後，何志偉回應「謝謝李光達議員的肯定，如果有機會，我們一起全力以赴。」點我看相關新聞
民進黨彭紹瑾：檢察官出身、前公平會副主委。彭紹瑾證實，10月時已向黨中央遞交參選桃園市長意願書，雖然自己回鍋當律師，但勤跑桃園基層從沒停過，更擔任過立委四屆、司法官八年多，學經歷優秀，很有機會一搏，會全力以赴爭取。點我看相關新聞
台中市長2026可能參選名單
民進黨何欣純：現任台中市第七選舉區立委。民進黨中執會已通過提名何欣純參選台中市長，何欣純除了感謝總統賴清德、立委蔡其昌，也向台中這塊土地與所有市民頭家表示感謝，並說「如果能有服務更多市民朋友的機會，我當然會全力以赴。」點我看相關新聞
國民黨江啟臣：現任立法院副院長。江啟臣角逐2026台中市長選戰的呼聲相當高，民調也暫居領先地位。12月，江啟臣公開表態，將爭取國民黨內提名參選台中市長；現任台中市長盧秀燕對此回應「很好，恭喜，加油」。點我看相關新聞
國民黨楊瓊瓔：現任國民黨立委。楊瓊瓔從政逾30年，曾被延攬擔任台中市副市長，被認為基層實力堅強。楊瓊瓔雖表態爭取國民黨提名，但也直言尊重黨內機制，認為願意參加初選就是對黨內制度的尊重。楊瓊瓔並強調，若她能贏得初選，會邀請江啟臣加入她的競選團隊，團結藍營力量。點我看相關新聞
台南市長2026可能參選名單
國民黨謝龍介：現任全國不分區立委。謝龍介2022年便曾參選第四屆台南市長，雖然最終輸給爭取連任的黃偉哲，但也緊咬票數。2024年，謝龍介出任立委後，就表態參選2026年台南市市長，並稱當選後只做一任（四年），接下來要交棒給民眾黨打拚。2025年10月底，謝龍介透露，自己的選舉看板正式上架，呼籲支持者不介入民進黨初選，接到民調電話請一律回答「唯一支持謝龍介」。點我看相關新聞
國民黨陳以信：現任國民黨海外部主任、曾任總統府發言人。陳以信10月喊話爭取國民黨提名參選台南市長，有藍營支持者擔憂造成分裂內耗，陳以信強調，初選不是分裂，而是擴大基本盤的機會，更進一步攤開數據強調，唯有透過初選爭取中間選民，才能突破困局。點我看相關新聞
民進黨林俊憲：現任台南市第五選舉區立委。有意參選台南市長的林俊憲表示，「初選是民進黨的民主公開機制，只有經過初選，輸的人才會比較服氣」，自己尊重黨中央最後決定。11月，林俊憲再端出政策牛肉，誓言未來要讓台南成為「讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」的幸福城市。點我看相關新聞
民進黨陳亭妃：現任台南市第三選舉區立委。陳亭妃說，初選就是由人民決定，她已走遍台南37個行政區，了解各區的需求、規畫好藍圖，準備好各區塊的發展。11月陳亭妃受訪時明確表示「不會脫黨參選」，強調民進黨必須齊心一致，才能面對藍白陣營可能合作帶來的挑戰，「台南不能分裂，更不能冒險。」點我看相關新聞
高雄市長2026可能參選名單
國民黨柯志恩：現任全國不分區立委。2022年，柯志恩首次參選高雄市長得票率突破40%，外界認為成績斐然、雖敗猶榮。2025年10月，柯志恩正式宣布，代表國民黨角逐高雄市長寶座，並選在上次選舉得票率最低的旗津掛出首面競選市長看板，象徵「從哪裡跌倒，從哪裡站起來」。點我看相關新聞
民進黨林岱樺：現任高雄市第四選舉區立委。林岱樺很早就透露，自己打算參選高雄市長，呼聲高、民調亦高，但2025年捲入詐領助理費案遭起訴。有綠營人士憂心，林岱樺涉案恐衝擊選民對民進黨的觀感，加上她多次表態選到底、不會脫黨參選，恐讓整體選情增加變數。點我看相關新聞
民進黨邱議瑩：現任高雄市第一選舉區立委。黨內歷練完整、人緣好的邱議瑩，被視為具戰將氣質的中生代民代，6月已在高雄市成立競選辦公室，展現投入市長初選的企圖心。邱議瑩喊話，「我會奮力守護高雄，也是最適合接棒市長的人選。」 點我看相關新聞
民進黨許智傑：現任高雄市第七選舉區立委。外號「高雄小金剛」的許智傑已完成民進黨2026高雄市長初選登記，並稱自己是「黨內最大公約數」，也是最後出線的一位，期盼未來台北生活圈與南高屏的大南方生活圈能互相交流。點我看相關新聞
民進黨賴瑞隆：現任高雄市第八選舉區立委。賴瑞隆曾任高雄市新聞局長、海洋局長，之後連續三屆高票當選立委。賴瑞隆強調，將推動智慧治理、發揚地方特色，縮短城鄉差距，讓東高雄成繁榮的永續宜居城市。不過，賴瑞隆受8歲兒涉霸凌風波影響，聲勢下滑是否進一步影響選情，外界都在關注。點我看相關新聞
撰稿記者：陳昭容、吳怡萱
核稿編輯：廖梓鈞
