江啟臣宣布參選台中市長爭取提名 盧秀燕「6字」回應

江啟臣表態爭取國民黨提名參選台中市長，市長盧秀燕說，很好、恭喜、加油‵．（圖：中市府提供）

下屆台中市長選舉，綠營人選底定，由立委何欣純代表出征，藍營部分，繼立委楊瓊瓔半個月前說自己準備好了，立院副院長江啟臣昨晚（14日）正式表態，全力爭取黨內提名，並以駿馬騎新程，躍進旗艦城，表達對台中的願景。對此，市長盧秀燕受訪表示，很好、恭喜、加油。（寇世菁報導）

下屆台中市長選舉，民進黨早早確定由立委何欣純代表出征，國民黨部分，立委楊瓊瓔半個月前宣布，自己已經準備好了，全力爭取提名參選台中市長，立院副院長江啟臣（14日）參加豐原區耶誕活動時正式表態，此時此刻全力爭取黨內提名參選台中市長，也以近來各處掛起的新年看板駿馬騎新程，躍進旗艦城，表達對市民的祝福，及對台中的願景。

對於江啟臣終於公開表態，台中市長盧秀燕（15日）一早參加春安國小校舍興建動土典禮受訪時表示，很好、恭喜、加油。

對江啟臣表態爭取台中市長參選提名，楊瓊瓔則表示，若自己出線，會邀他進競總。國民黨台中市黨部主委蘇柏興則表示，市長選舉部分，黨主席鄭麗文會進行協調，市黨部則先處理議員提名。