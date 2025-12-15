江啟臣宣布參選台中市長 何欣純：不意外、照自己步調走

立委何欣純。（李京昇攝）

立法院副院長江啟臣昨（14日）晚宣布將爭取黨內提名參選台中市長，全力以赴。對此，將代表民進黨參選的立法委員何欣純表示，江近期頻繁走基層，外界早有揣測，這次表態可能與藍營內部競爭升溫有關。何欣純強調，不論對手是誰，她都會照自己的節奏走入基層、傾聽民意，持續與市民溝通，並已積極布局市區行程，盼在未來一年爭取大台中市民認同。

何欣純說，這陣子江啟臣到處走動，基層都在揣測江想市長，只是一直沒有公開表態，所以江啟臣昨天的表態，她並不感到意外，她認為江是感受到壓力，因為藍營立委楊瓊瓔也早已表態爭取選市長。

何欣純表示，外界都在猜測江啟臣不公開表態的原因，可能是在等待徵召，等不到徵召，一旦進入初選，就是國民黨的家務事了，不過她也期許國民黨有公開民主的機制，包括民進黨內也期待有公開民選的初選制度。

她說，江、楊都是優秀政治人才，她都給予祝福，不管未來面對哪位對手，她都會按照自己的腳步，走入人群、走入基層，傾聽民意，持續跟全市民溝通，還有1年時間，她相信能夠贏得大台中，為大家服務。

媒體問及藍綠有意選下屆市長的人，都是台中原縣區的人選，要如何布局市區？何欣純表示，她的選區在屯區，本來就距離市區很近，所以都不陌生，因為交通便利，現在積極參與市區行程，也拜訪里長、拜訪基層，參與市區的活動與社團，並辦理親子、文化與藝文活動。她現在市政辦公室選址在台中市南屯區，這個月底會對外開箱，邀請市民來走走看看，了解她未來對台中的市政願景。

另，媒體詢問如果江啟臣要投入選戰，是否應該辭去副院長一職？何欣純指出，這可能就是江啟臣想要選市長，又不敢公開表態的其中因素之一，因為一旦進入黨內初選，如果還擔任副院長職務，就不會有公正性，藍營黨內會不會有人公開喊話要江辭職，她認為副院長這個位子有許多想像空間，這應該就是江啟臣遲遲沒有公開表態選市長的原因。

