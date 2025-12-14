江啟臣宣布參選台中市長！楊瓊瓔「這樣回」

▲江啟臣宣布參選台中市長！楊瓊瓔秒回：我贏初選邀他加入競選團隊。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

2026九合一選戰，各黨派蓄勢待發，國民黨立法院副院長江啟臣今（14）日鬆口證實，將投入台中市長選戰，江啟臣出席活動時向外界表示，身為國民黨員，他會努力爭取黨內提名，參選台中市長，以實現對大台中的長遠願景，不辜負鄉親的期待與栽培。

江啟臣表達參選意願，也肯定現任市長盧秀燕的施政成果。他認為，盧秀燕已成功將台中市打造成一座幸福城，而他參選的目標，則是希望能在這個基礎上，將台中帶向更具國際競爭力與未來性的旗艦城。江啟臣強調，他回鄉服務深耕長達14年，獲得基層民眾支持，承諾將會全力以赴，為台中市民爭取最大的福祉。

先前同樣表態要爭取國民黨提名的立委楊瓊瓔，對此表示尊重黨內機制，認為願意參加初選就是對黨內制度的最高尊重，這體現的是合作而非對抗的精神。楊瓊瓔還展現出合作態度，強調如果她能贏得初選，一定會邀請江啟臣加入她的競選團隊，共同團結藍營力量，確保台中市繼續由國民黨執政。

