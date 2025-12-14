江啟臣宣布參選台中市長！ 爭取黨內提名全力以赴

2026年九合一地方選舉逐漸逼近，各政黨布局動作頻頻，潛在人選也陸續浮上檯面。立法院副院長、國民黨立委江啟臣今（14）晚首度鬆口，表態將爭取黨內提名，投入台中市長選戰，強調將全力以赴，不辜負鄉親長期的支持與期待。

江啟臣今晚出席台中豐原聖誕音樂節活動時表示，身為國民黨員，會依循黨內機制，努力爭取提名，參選台中市長，並希望能在既有基礎上，完成對大台中的長遠願景。他也肯定現任市長盧秀燕的施政成果，認為盧秀燕已成功將台中市打造成一座「幸福城」，未來則可進一步朝向更具國際競爭力的「旗艦城」目標邁進。

江啟臣指出，自己回鄉深耕服務已14年，一路以來獲得地方鄉親的栽培與鼓勵，也有不少民眾表達支持。面對外界關注2026選戰動向，他強調將持續努力，不讓支持者失望，並承諾為台中市民爭取最大福祉。

對於江啟臣表態參選，已宣布將爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔則表示，願意參加初選就是對黨內制度與機制的最高尊重，展現的是合作而非對抗的精神。她也強調，若能在初選中勝出，將邀請江啟臣加入競選團隊，攜手團結藍營力量，確保台中市持續穩健發展。

