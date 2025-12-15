江啟臣宣布參選台中市長 盧秀燕：很好

（中央社記者郝雪卿台中15日電）立法院副院長江啟臣公開表態爭取國民黨內提名參選台中市長，台中市長盧秀燕今天對此只回應6個字「很好，恭喜，加油」。而已獲提名參選的民進黨立委何欣純則給予祝福。

台中市下屆市長選舉，民進黨已提名何欣純參選，而國民黨陣營，原本各界已有默契由江啟臣接棒盧秀燕，而楊瓊瓔則於日前率先公開表態參選，江啟臣雖然動作不斷，卻遲未公開宣示，昨晚在豐原參加耶誕音樂會時，江啟臣終於公開宣布爭取參選台中市長。

盧秀燕上午出席台中市政府舉辦的「台中Hi8」活動發布記者會接受媒體聯訪時，針對江啟臣宣布參選台中市長回應「很好，恭喜，加油」。但記者進一步追問是否會出面協調江啟臣及楊瓊瓔時，則微笑不發一語離去。

何欣純上午接受媒體聯訪針對江啟臣表態一事表示，江啟臣一直以來到處走動，基層都有揣測是要選，只是沒有表態，想要選又不敢表態，可能就沒有立院副院長的超然公正性。

何欣純說，昨天江的表態她不意外，之前不公開表態，也可能在等黨內徵召，如果等不到就要初選，期許國民黨是公開民主機制。

何欣純指出，江啟臣跟楊瓊瓔都是很優秀的政治人物，她給予祝福，但她還是會按照自己的腳步、自己的設定，走入人群，走入基層，傾聽民意。

對於目前藍綠宣布參選的都是出自原台中縣區，未來如何在市區布局，何欣純認為，她對市區不陌生，也勤於走動，而且現在交通便利，她經常參加市區行程，昨天還與民進黨中、西區市議員江肇國合辦耶誕音樂會，而她設在南屯區的市政辦公室也即將月底開箱，歡迎大家來看看她的市政願景。（編輯：張銘坤）1141215