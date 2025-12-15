江啟臣宣布參選台中市長 盧秀燕「滿臉笑容」2度回應：很好

台中市 / 林彥廷 綜合報導

下屆台中市長選戰，民進黨由立委何欣純獲提名參選，而國民黨立委楊瓊瓔日前宣布爭取參選台中市長，立法院副院長江啟臣也於昨（14）晚表態爭取國民黨內提名參選台中市長。對此，台中市長盧秀燕今（15）日兩度受訪都給出6字回應。

盧秀燕上午主持春安國小校舍動土典禮，針對江啟臣宣布參選台中市長一事，盧秀燕滿臉笑容的回應「很好、恭喜、加油」。

隨後盧秀燕出席市政府舉辦的「台中Hi8」活動發布記者會，同樣被問到江啟臣一事也是回應「很好、恭喜、加油」，而面對記者追問江啟臣、楊瓊瓔的相關問題，盧則面帶笑容未回應離去。

