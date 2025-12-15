江啟臣宣布參選台中市長 盧秀燕「6字」回應

台中市長盧秀燕(中)至春安國小主持新校舍興建工程動土，在場媒體詢問對於立法院副院長江啟臣宣布參選市長看法，盧秀燕點頭回答「很好、恭喜、加油。」(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕立法院副院長江啟臣昨天(14日)在豐原宣布參選台中市長，台中市長盧秀燕上午8時半至南屯區春安國小主持新校舍興建工程動土與學生一起執鏟動土，會後在場媒體詢問對於江啟臣宣布參選市長看法，盧秀燕點頭回答：「很好、恭喜、加油。」

立法院副院長江啟臣昨天(14日)宣布參選台中市長，江啟臣表示看到民眾對自己的期待，不會讓大家失望，會全力以赴，並全力爭取黨內提名，設法有機會實踐對大台中的願景，盧秀燕今天上午在南屯回答媒體提問，只說了6個字「很好、恭喜、加油。」

