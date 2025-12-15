江啟臣宣布參選台中市長 盧秀燕6個字回應

立法院副院長江啟臣公開表態爭取國民黨內提名參選台中市長，台中市長盧秀燕今天對此只回應6個字「很好，恭喜，加油」。已獲民進黨提名參選台中市長的立委何欣純則給予祝福。

台中市下屆市長選舉，民進黨已提名何欣純參選，而國民黨陣營，原本各界已有默契由江啟臣接棒盧秀燕，但國民黨立委楊瓊瓔於日前率先公開表態參選，引發關注。江啟臣雖然動作不斷，卻遲未公開宣示，昨晚在豐原參加耶誕音樂會時，江啟臣終於公開宣布爭取參選台中市長。

盧秀燕上午出席台中市政府舉辦的「台中Hi8」活動發布記者會接受媒體聯訪時，針對江啟臣宣布參選台中市長回應「很好，恭喜，加油」。但記者進一步追問是否會出面協調江啟臣及楊瓊瓔時，則微笑不發一語離去。

何欣純上午接受媒體聯訪針對江啟臣表態一事表示，江啟臣一直以來到處走動，基層都有揣測是要選，只是沒有表態，昨天江啟臣表態參選，並不讓人意外。江啟臣跟楊瓊瓔都是很優秀的政治人物，她給予祝福，但她還是會按照自己的腳步、自己的設定，走入人群，走入基層，傾聽民意。