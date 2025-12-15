江啟臣宣布揮軍台中 楊瓊瓔邀進競總：君子之爭、合作非對抗

楊瓊瓔邀江啟臣進選舉團隊，巧妙回應台中市長姊弟之爭。資料照 李政龍攝



對於立法院副院長江啟臣正式宣布參選台中市長，先前表態爭取國民黨提名的藍委楊瓊瓔今（15日）透過文字回應，國民黨人才濟濟，好的人才願為國家社會以及城市來付出，樂觀其成，希望能有場君子之爭，黨內初選應被視為擴大國民黨支持基礎的機會而非對立，強調「合作而非對抗」。楊昨邀江進競選團隊。

民進黨確定2026台中市長選舉由立委何欣純出戰。江啟臣近日在台中市區多處掛上多面「駿馬啟新城，躍進旗艦城」看板，被解讀2026參選市長起手式。江今在台中受訪表示，對台中市的有願景，盼有機會實現，爭取黨內提名。

被問何時辭副院長，江苦笑稱，黨內（提名）機制要請黨中央多費心，提名都還沒有決定，那個都是以後的事情。

楊瓊瓔昨說，尊重黨內機制，願意參加初選，是對黨內制度的最高尊重，這是合作而非對抗的精神；她還說如果自己贏得初選，會邀請江加入競選團隊，展現團結力量。楊今喊話，國民黨人才濟濟，強調合作非對抗，盼君子之爭。

台中市長盧秀燕今（15日）出席公開活動受訪回應：「很好、恭喜、加油。」對於國民黨台中陷入江啟臣與楊瓊瓔之爭、新北則是台北市副市長李四川與民眾黨主席黃國昌之爭，國民黨主席鄭麗文昨表示，民進黨大幅提前提名作業，2026國民黨非贏不可，不容許民進黨胡鬧，一定會按部就班、嚴陣以待。

