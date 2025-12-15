江啟臣將爭取台中市長初選 被問「何時辭副院長」回應了

立法院副院長江啟臣。（鏡新聞）

被視為國民黨2026台中市長有力人選的立法院副院長江啟臣，昨（14日）受訪時鬆口表示，明年將全力爭取黨內提名，今（15日）再被問何時辭去副院長職務時，他苦笑回應，提名尚未確定，那都是以後的事情。

國民黨立委楊瓊瓔日前已宣布投入台中市長選舉，江啟臣昨日出席活動受訪時，也首度對外表態，明年將全力爭取黨內提名，引發外界關注。

江啟臣今日上午出席「水湳轉運中心增設國道客運專用道地方說明會」，有媒體詢問是否何時會辭去立院副院長一職，他表示，目前人選尚未選決定，那都是以後的事情，強調目前最重要的是以實際行動，實踐對台中發展的願景。

針對楊瓊瓔昨日拋出「若贏得初選，將邀江啟臣加入競選團隊」，江啟臣低調回應，黨內自有機制，將交由黨中央多費心。





