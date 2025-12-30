江啟臣專車被當自用車濫用！他1句強硬回應

▲立法院副院長江啟臣辦公室的一名林姓主任今（30）日遭爆料，濫用副院長公務專車。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 濫用公務車爭議再起，這次燒到的是立法院副院長江啟臣。江啟臣辦公室的一名林姓主任今（30）日遭爆料，濫用江啟臣副院長公務座車，要求司機加班載她跨縣市返家，甚至差遣司機代送禮、送她去外帶宴客要用的菜跟酒等。對此，江啟臣火速回應指出，會請立法院總務處調查，之後若有再犯就會開除該助理。

根據《鏡周刊》今報導，由於江啟臣同為台中市選區立委，有時他會留宿台北官邸，並時常來往官邸和高鐵站，而該助理被拍到清晨要求公務車先至她的住處載她，甚至也要求司機加班滯留官邸，等江啟臣宴客完，再送助理返家。不過照理說，司機應在把江啟臣送回官邸後，就可下班。

廣告 廣告

《鏡周刊》指出，江啟臣偶爾搭公務車到高鐵站坐車回台中，林姓主任也會隨車前往，但卻在江啟臣下車後，請公務車載她回家，或載她去接小孩下課。此外，有時林姓主任還要公務車載她去採買公務用品，或在宴客前先要司機戴她去拿酒、伴手禮到官邸或者宴客餐廳。

根據報導，事實上立法院正、副院長和正、副祕書長的辦公室員工，若有用車需求，可由辦公室的祕書依循派車程序，請立法院交通科派車使用，但因院內輪派的公務車輛有限，僅46輛要供111名立委的辦公室立委使用，林姓主任竟因此貪圖個人方便，轉而把江啟臣的專車當作自用車差遣，已明顯違反《立法院公務車輛使用要點》，更恐有貪瀆疑慮。

江啟臣火速回應：再犯就開除

江啟臣今早針對此事也火速回應指出，已請總務處調查使用上是否有違反規定，若有就檢討改進，再犯就會開除。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

北檢認小三照幾無深偽！曹興誠認了曾與中國女交往 實情全都吐

謝衣鳳不一定出線？姐弟拚縣長又掌議會 地方傳質疑聲浪

藍營還在拖！何欣純已成立市政辦公室 江啟臣：黨員感到焦慮不安