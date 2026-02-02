江啟臣已簽提名協議 楊瓊瓔：我也會簽 盧秀燕不談

楊瓊瓔今天上午與盧秀燕一同出席教育局的視察台中有鈣讚兌領模擬演練行程。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 爭取下屆台中市長選舉國民黨提名的立法院副院長江啟臣，昨天深夜在臉書宣布，同意黨中央的提名協議。黨內競爭對手立委楊瓊瓔今（2）日與台中市長盧秀燕一同出席公開活動時回應「我也會簽」。一旁的盧秀燕則是一號答案「上班時間不談政治」。

楊瓊瓔今天上午與盧秀燕一同出席教育局的視察「台中有鈣讚」兌領模擬演練行程受訪時說，她也收到這份文，也會簽署，一切尊重黨中央。對江啟臣公開表示已同意中央協議提名，是否感覺壓力都丟到自己身上？楊瓊瓔說，不會啦。地方非常焦慮，這些都可以理解，國民黨要選出最強候選人，贏得選民信任，靜待黨中央公布明確制度和辦法。

廣告 廣告

市長盧秀燕日前表示，希望能在2月19日決定，媒體問楊瓊瓔是否贊同？楊瓊瓔表示，靜待黨中央的提名程序。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

深夜簽署提名協議 江啟臣說重話「與我期待有很大落差」

佛光山惠中寺寒冬送暖 27年近5萬福田戶受惠