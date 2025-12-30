江啟臣幕僚遭爆濫用公務車 何欣純籲立院徹查

立法院副院長江啟臣辦公室林姓主任遭煤體爆料，涉嫌長期將副院長專屬公務車當作「私人計程車」。立委何欣純呼籲立院應對外說明調查真相，釐清是否存在行政資源濫用情事。（馮惠宜攝）

2026年台中市長選戰暗潮洶湧，藍營熱門人選、立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔姊弟之爭仍待黨中央協調，但其辦公室林姓主任遭煤體爆料，涉嫌長期將副院長專屬公務車當作「私人計程車」使喚，引發政壇譁然。對此，已獲民進黨徵召參選台中市長的立委何欣純嚴正質疑，公共資源不容淪為私人特權，呼籲立院應對外說明調查真相，釐清是否存在行政資源濫用情事。

根據媒體披露，該名林姓主任遭檢舉利用職務之便，頻繁差遣公務車司機與工友，執行私人勤務。內容指控其行為極為誇張，包括深夜接送返家、清晨跨縣市接駁，甚至連日常採買、接送小孩等家務事，也全都由公款支應。報導更直指，因林姓主任掌握辦公室行政大權，基層同仁礙於威信敢怒不敢言。

對此，江啟臣表示，對於相關情節並不知情，強調副院長公務車多用於辦公室與官邸間的往返。

何欣純稍早受訪時表示，過去擔任立院經費稽查委員會成員時，就曾多次強調立法院對立委派車早有既定規範，核心準則就是「公平合理」。她痛批，規則是所有人都必須遵守的底線，任何人都不該有例外。

何欣純更進一步質疑，立法院應主動釐清，正、副院長的派車規範是否與一般立委有所不同？她強調，正、副院長坐擁龐大行政資源，更應以身作則，社會大眾絕不容許有人假公濟私。

