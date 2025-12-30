江啟臣幕僚遭爆濫用公務車 何欣純：立院有責任對外說清楚

民進黨立委何欣純呼籲立法院對外說明調查真相。(資料畫面)

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選台中市長，不過，他的國會辦公室林姓主任，遭煤體爆料涉嫌濫用副院長公務座車。對此，獲民進黨徵召參選台中市長的立委何欣純表示，「公共資源不容淪為私人特權」，呼籲立法院對外說明調查真相。

《鏡週刊》報導，立法院副院長江啟臣辦公室的林姓主任，涉嫌濫用副院長公務座車，不僅要求司機加班載她跨縣市返家，甚至差遣司機代送禮、送她去外帶宴客要用的菜與酒。對此，江啟臣表示，會請立法院總務處調查，之後若再犯就開除該名助理。

針對濫用公務車爭議，民進黨立委何欣純指出，自己在過去擔任立法院經費稽查委員會成員時，就曾多次強調，立法院對立委派車早有既定規範，核心準則就是公平合理，「規則是所有人都必須遵守的底線，任何人都不該有例外」。

何欣純呼籲立法院應主動釐清，正、副院長的派車規範是否與一般立委有所不同。她強調，正、副院長坐擁龐大行政資源，更應以身作則，社會大眾絕不容許有人假公濟私。





