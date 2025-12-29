即時中心／綜合報導

立法院副院長、國民黨立委江啟臣日前宣布爭取黨內提名參選台中市長，但週刊接獲爆料，江啟臣辦公室林姓主任竟長期濫用副院長專屬「首長專車」，不僅後要求公務車司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、接小孩下課、載伴手禮，形同把首長車當私家車。這不僅明顯違反「立法院公務車輛使用要點」，更有損江啟臣的清廉形象。

根據《鏡週刊》報導，12月15日、也就是江啟臣宣布參選台中市長隔天，江在台北的副院長官邸宴客，當晚住在官邸；晚間10點多客人離去，江的幾位助理則待到晚間11點多，公務車才被週刊目擊從官邸駛離；11點半左右，公務車抵達新北某路口，讓林姓主任下車返家。

廣告 廣告

12月24日，江啟臣預定早上7點到台北市杭州南路的電台接受廣播專訪。清晨6點10分，林姓主任又被直擊在新北市住處附近的路口搭上公務車，原來是要公務車先接她，再一起到仁愛路官邸與江啟臣會合，前往電台接受專訪。顯見辦公室主任濫用公務車的爆料並非空穴來風。

據《鏡週刊》掌握，林姓主任在辦公室內負責行政事務，宴客時也負責安排來賓、菜單、打點伴手禮等工作。通常江啟臣若晚間在官邸宴客，就會順勢留宿台北，司機只要在傍晚將江啟臣載到官邸就可下班；但林姓主任竟額外要求宴客結束後送她回家，硬是把公務車司機留下來等到宴客結束。

另外，若江啟臣在傍晚搭公務車到台北高鐵站坐車返回台中，隨車前往高鐵站的林姓主任也會在江下車後，請公務車載她回家、或載她去接小孩下課。此外，林姓主任有時還要求公務車載她去採買公務用品，或是宴客前載她拿酒、伴手禮到官邸或宴客餐廳。

看不下去公務車被濫用的知情人士便直言，「助理是不能用公務車的，更不用說把公務車當計程車隨叫隨到，真的太離譜！」不僅明顯違反「立法院公務車輛使用要點」，更有損將參選台中市長的江啟臣清廉形象。

對此，江啟臣在被《鏡週刊》問到辦公室林姓主任的爭議時，他表示自己對這個狀況並不知情。通常他只是跟公務車說幾點來接，「有時候應該是在辦公室跟官邸之間才會用到，大部分我都在車上」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／江啟臣座車淪私人小黃！江辦主任耍官威 竟要司機深夜接送、清晨專載

更多民視新聞報導

東北風轉強！今迎風面溫降有雨 高屏、金馬空品亮橘燈

無懼中國圍台軍演！台股指數再創歷史新高 許美華：打了國共一個大巴掌

兌現！輝達已拿50億美金 大買英特爾逾2.14億股

