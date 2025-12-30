江啟臣座車淪私人小黃！辦公室主任遭爆濫權使用公務車 司機送她回家才能下班

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

國民黨籍立法院副院長江啟臣於14日正式宣布將參選台中市長，並開啟一連串拜會行程，不過就在剛展開競選行程不久，卻驚爆其辦公室林姓主任將副院長公務車當個人專車濫用，甚至仗勢欺壓司機與工友等人員，將他們當成僕從使喚。相關情形引發大眾關注。

江啟臣辦公室主任爆出濫用公權，將公務車當計程車，且使喚司機、工友做分外之事。（圖／江啟臣臉書）

根據《鏡週刊》報導，儘管助理依規定不能使用公務車，林姓主任卻經常把公務車當計程車使用，不但額外要求公務車司機載她回家、接自己小孩下課，甚至在江啟臣請她前往送禮後，改差遣工友、司機代自己送禮，多次誇張行為引發立法院人士的側目。

廣告 廣告

報導更指出，江啟臣時而在仁愛路的副院長官邸宴客，林姓主任竟額外要求司機送她回家，把公務車當自用車，硬是把司機留下來等到晚間9點、10點宴客結束。此外，這名林姓主任因經手辦公室司機、工友的加班事宜，時常差遣司機、工友做事，例如幫忙送禮等。知情人士怒控，林姓主任利用權勢欺壓司機與工友，濫用特權的行徑已引發不滿。

且林姓主任令人側目的行徑還不只如此，據《鏡週刊》報導，她還曾陪同江啟臣出席M1A2T成軍典禮，坐在觀禮台上。

對於立法院正副院長、正副秘書長辦公室員工的用車需求，知情人士指出，相關人士可由辦公室的祕書依據派車程序，請交通科派車給予使用，不過院內輪派的公務車輛有限，林姓主任可能才選擇使用江啟臣的專車。據了解，江啟臣擔任立委時，用車為立院交通科統一派車，就任副院長後才有公務專車，林姓主任自此逐漸將專車私用。

對此，江啟臣回應《鏡週刊》表示，自己對此並不知情，通常他都只是跟公務車說幾點來接，「有時候應該是在辦公室跟官邸之間才會用到，大部分我都在車上」。

更多FTNN新聞網報導

立院副院長辦公室主任被爆濫用公務車 江啟臣出面回應：再犯就開除

楊瓊瓔親征、江啟臣缺席！經濟委員會考察斥資近90億台中會展中心 市府預告：明年3月正式開幕

國防特別預算4度遭擋！何欣純轟江啟臣發言諷刺：「台」是我唯一的考量

