江啟臣忙將台中帶向國際 國民黨中央竟成「最大豬隊友」 11

CNEWS匯流新聞網記者李承值／台北報導

就在國民黨台中市長初選紛擾之際，一幕極具諷刺意味的對比正在上演。一邊是立法院副院長江啟臣利用其深厚的國際人脈與政治高度，馬不停蹄地為台中拚經濟、爭取國際能見度，試圖將台中的格局拉升至世界等級；另一邊，卻是國民黨中央無視誠信原則，搞小動作洩漏民調日期，不僅無法成為前線戰將的後盾，反而成為扯後腿的亂源。有基層痛批，現在的黨中央簡直是「成事不足，敗事有餘」。

格局高下立判，有人在拚城市願景，有人在搞政治算計。江啟臣近期在社群媒體上頻頻展現「準市長」的高度，不論是推廣在地農產外銷，還是以流利外語接待外賓，都顯示出江啟臣正努力讓台中擺脫傳統的地方政治思維，走向國際化都市的規格，這正是台中市民渴望的「升級」。

然而，當江啟臣在前線衝鋒陷陣、為黨為台中爭光時，黨中央不僅沒有幫忙清除路障，反而親手埋下地雷。明明簽署「民調時間保密」協議，國民黨中央卻為了迎合特定人士的無理要求，公然毀約、片面公布時程。這種把契約當廢紙的行徑，不僅重創黨的公信力，更讓人質疑黨中央是不是看不得江啟臣民調太高，非要透過這種奧步來「平衡」一下？

據了解，台中基層炸鍋，痛斥別讓低格局拖累國際台中，網路輿論與基層反應已經說明了一切。當支持者看到江啟臣在談國際接軌、談經濟發展時，回頭卻看到黨中央在配合立委楊瓊瓔搞這種粗糙的初選操作，憤怒之情溢於言表。

許多市民在網路上直言，台中需要的是一位能與國際對話的CEO市長，而不是只會固守舊地盤，甚至需要綠營灌票才能生存的傳統民代。國民黨中央此番操作，無疑是在懲罰認真做事的人，獎勵搞破壞的人。

國民黨中央若不懸崖勒馬，恐親手葬送台中勝選，「不怕神一般的對手，只怕豬一般的隊友」這句話現在送給國民黨中央最貼切不過。江啟臣展現的是帶領台中起飛的實力與決心，但黨中央展現的卻是處理危機零分、製造內鬥滿分的「敗事」能力。

如果國民黨中央繼續這種「成事不足」的作為，執意為特定人選量身打造遊戲規則，那賠上的不只是江啟臣的努力，更是國民黨在台中重返執政的最後機會。請黨高層張開眼睛看看，是誰在為台中拚未來？又是誰在為了一己之私，把全黨拖下水？

照片來源：翻攝江啟臣臉書

