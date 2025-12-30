江啟臣惡霸主任／主任爆濫用公務車 江啟臣：有就檢討改進

江啟臣辦公室的林姓主任爆長期濫用副院長專屬「首長專車」，於官邸宴客後、清晨要求司機接送。

立法院副院長江啟臣辦公室的林姓主任爆長期濫用副院長專屬「首長專車」，於官邸宴客後、清晨要求司機接送。對此，江啟臣今日回應，已請總務處了解有無違反規定，若有就檢討，再犯就開除。

本刊今（30日）報導，江啟臣辦公室林姓主任長期濫用副院長專屬「首長專車」，江啟臣15日在官邸宴客，原本司機只要將江啟臣載到官邸就可下班，但林姓主任竟額外要求宴客結束後送她回家，本刊就直擊23時25分公務車載林姓主任返家；24日江啟臣7時接受廣播專訪，但本刊6時10分又直擊公務車在清晨接林姓主任到江啟臣官邸會合。

廣告 廣告

對此，江啟臣今日接受媒體訪問時回應，已經請總務處去了解使用上是否有違反規定，「若有，我們就檢討改進，而且要求同仁不能再犯。那再犯，我們就處分，謝謝」。

立法院總務處則指出，據「立法院公務車輛使用要點」，委員正式活動、各委員會及專案活動、委員往返各機構接洽公務、支援婚喪喜慶，及其他使用等情形，皆可調派公務車輛。在委員依規定用車下，並未規範其他乘客與委員上車之先後順序。

更多鏡週刊報導

江啟臣惡霸主任3／江啟臣以前公務車也超時 名單如今不用再公布

藍白4度封殺國防預算 黃暐瀚：直接擋在程委會非常不負責任

中共圍台軍演 賴清德感謝國軍喊：不升高衝突、不挑起爭端