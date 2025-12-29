江啟臣惡霸主任1／江辦主任好大官威 司機要她到家才能下班

2025.12.15 18：35 江啟臣在官邸宴客，林姓主任先去外面餐廳取預定好的菜。

政務官或立法委員遭爆濫用公務車時有所聞，立委部分大多關注在院內輪派車輛的使用情況，然而本刊近來接獲爆料，擁有首長專車的立法院副院長江啟臣，辦公室竟然被爆料濫用公務車。

本刊掌握，江啟臣任副院長後，時而在仁愛路的副院長官邸宴客，林姓主任在辦公室內負責行政事務，宴客時也負責安排來賓、菜單、打點伴手禮等工作，通常江啟臣若晚間在官邸宴客，就會順勢留宿台北，司機只要在傍晚將江啟臣載到官邸就可下班，但林姓主任竟額外要求宴客結束後送她回家，把公務車當自用車，硬是把司機留下來等到晚間9點、10點宴客結束。

2025.12.15 23：06 晚間11時許，江啟臣座車自官邸駛出。

23：25 江啟臣座車停在新北市一處路口。

江啟臣有時傍晚搭公務車到台北高鐵站坐車回台中，隨車前往高鐵站的林姓主任也會在江下車後，請公務車載她回家，或載她去接小孩下課。此外，有時林姓主任還要公務車載她去採買公務用品，或在宴客前先要司機戴她拿酒、伴手禮到官邸或者宴客餐廳。

23：25 林姓主任自江啟臣座車下車。

23：25 林姓主任下車後，橫越馬路返家。

江啟臣被本刊問及此事時回應表示，自己對此狀況並不知情，通常他都只是跟公務車說幾點來接，「有時候應該是在辦公室跟官邸之間才會用到，大部分我都在車上」。

不僅濫用公務車，林姓主任還曾陪同江啟臣出席M1A2T成軍典禮，坐在觀禮台上惹來側目。當時，左觀禮台將領雲集，林姓主任則坐在右觀禮台第三排，第一排的座椅貼有標示，註明是給退輔會主委、國安諮委等人的座位。

林姓主任陪江啟臣出席M1A2T成軍典禮，並坐在觀禮台上，引發側目。（翻攝M1A2T戰車成軍典禮直播）

