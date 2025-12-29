江啟臣惡霸主任2／誰敢拒絕大主任？ 她掌握1權力司機工友任她使喚

2025.12.24 07：04 林姓主任陪同江啟臣到廣播電台接受採訪。

「助理是不能用公務車的，更不用說把公務車當計程車隨叫隨到，真的太離譜！」看不下去公務車被濫用的知情人士如此吐槽。本刊調查，林姓主任因經手辦公室司機、工友的加班事宜，藉此控制大家，時常差遣司機、工友做事，例如江啟臣叫林姓主任送禮，林自己親送了幾趟後，後續就叫工友、司機去送。

江啟臣國會辦公室幾名國會助理都掛「主任」職銜，多數都跟隨江許久，林姓主任同樣跟江超過10年，從他還沒當副院長開始就一直在江辦任職。過去江啟臣還是陽春立委時，在台北的用車由立院交通科統一派車，直到江去年2月當選副院長，有了公務專車後，林姓主任發覺專車好用，遂開始出現各種將公務專車私用的情況，在立法院內引來側目。

廣告 廣告

2025.12.24 06：11 清晨天未亮，林姓主任在新北住處附近等車。

知情人士解釋，實務上立法院正副院長、正副祕書長的辦公室員工，若有用車需求，可由辦公室的祕書依循派車程序，請交通科派車給辦公室的員工使用，但因院內輪派的公務車輛有限，可能因此林姓主任才會選擇轉而差遣江啟臣的專車使用。

只是，林姓主任為圖個人方便，竟把專屬副院長的首長座車拿來當自用車使用，已明顯違反「立法院公務車輛使用要點」，更有貪瀆問題，對於宣布參選台中市長的江啟臣而言，辦公室出現脫序情節，恐怕有損清廉形象。

06：15 江啟臣座車駛抵後林姓主任上車。

江啟臣被本刊問及此事時回應表示，自己對此狀況並不知情，通常他都只是跟公務車說幾點來接，「有時候應該是在辦公室跟官邸之間才會用到，大部分我都在車上」。

08：06 專訪結束後江啟臣步出媒體所在的大樓，林姓主任隨侍在側。

更多鏡週刊報導

江啟臣惡霸主任3／江啟臣以前公務車也超時 名單如今不用再公布

江啟臣惡霸主任／深夜接送、清晨專載 直擊江啟臣座車淪主任私人小黃