江啟臣惡霸主任3／江啟臣以前公務車也超時 名單如今不用再公布

事實上，2016年立法院經費稽核委員會議，曾揭露立法院各立委的公務車使用時長，當時仍是陽春立委的江啟臣，就在「用車超時」榜上有名，是當年派車超時第3多的立委；當時江啟臣回應，因自己選區幅員廣大，跑一個行程來回就花4、5個小時，若立院決議達到時數就不派車，他一定遵守。

只是，立院公務車遭濫用的情況仍層出不窮，去年10月經費稽核委員會乾脆通過藍委陳玉珍提案，未來不再公布用車超時（每個月超過80小時）的立委名單；事實上，陳玉珍2020年就曾主張不要公布用車超時名單，因為她自己當時就在超時名單上，但當時決議並未通過，孰料，過了4年陳仍不改其志，持續在經費稽核委員會推動此一決議並獲通過，大開「國會公開透明」倒車。

依據「立法院公務車輛使用要點」，立法院長、副院長、祕書長、副祕書各配有公務車，其餘車輛由交通科統一調派，委員使用公務車的目的用途，包括委員正式活動、各委員會及專案活動、委員往返各機構接洽公務、支援婚喪喜慶（以委員及其直系親屬、配偶為限，並限當日使用）及其他使用。

該要點還規定，立法院職工能使用公務車，但限因「婚喪」申請使用，且應報總務處長核准，並以當日使用為限。委職員工因私人事務，經祕書長核准者，亦得借用交通車，且應自行負擔汽油費用，如遇假日，司機之差旅費亦由借用人負擔。

立法院總務處長廖烱志今年6月受訪指出，立法院目前有51輛公務車，依規定必須留有5輛備勤，因此實際使用只有46輛車，需分配給扣除正副院長後的111位立委使用。

