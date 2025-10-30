江啟臣憂川普將晶片放第一 卓榮泰：守護台灣世界才會珍惜

中國大陸國家主席習近平30日上午10時在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤，雙方會談歷時約1小時40分鐘，會談過程中並未觸及台灣議題。立法院副院長江啟臣對此表示擔憂，認為除了晶片問題外，其他與台灣相關的議題在川普心中可能排名較後。

美國總統川普、中國大陸國家主席習近平。（圖／美聯社）

江啟臣指出，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格離任後尚未找到接任者，這可能反映出華府對台灣議題的關注度正在改變。他表示，執政者必須避免將台灣利益成為大國博弈的籌碼，並應深入了解美中談判的內容及協議對台灣的潛在影響。

立法院副院長江啟臣。（圖／資料照）

針對習川會的後續發展，江啟臣認為，雙方對下次會面訂出具體的時程規劃及模式，顯示雙邊都有意透過最高層對話，直接確認彼此的國家利益。一些談判桌上的決定，也都可能在會後立即生效，因此對於美中高層互動產生的對台影響，國安高層必須做到即時的掌握和回應。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

行政院長卓榮泰則呼籲國人共同努力，保護台灣的重要性，並強調只有顧好台灣，世界才能更珍惜台灣。

