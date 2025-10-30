江啟臣憂川普將晶片放第一 卓榮泰：守護台灣世界才會珍惜
中國大陸國家主席習近平30日上午10時在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤，雙方會談歷時約1小時40分鐘，會談過程中並未觸及台灣議題。立法院副院長江啟臣對此表示擔憂，認為除了晶片問題外，其他與台灣相關的議題在川普心中可能排名較後。
江啟臣指出，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格離任後尚未找到接任者，這可能反映出華府對台灣議題的關注度正在改變。他表示，執政者必須避免將台灣利益成為大國博弈的籌碼，並應深入了解美中談判的內容及協議對台灣的潛在影響。
針對習川會的後續發展，江啟臣認為，雙方對下次會面訂出具體的時程規劃及模式，顯示雙邊都有意透過最高層對話，直接確認彼此的國家利益。一些談判桌上的決定，也都可能在會後立即生效，因此對於美中高層互動產生的對台影響，國安高層必須做到即時的掌握和回應。
行政院長卓榮泰則呼籲國人共同努力，保護台灣的重要性，並強調只有顧好台灣，世界才能更珍惜台灣。
延伸閱讀
重現北農老總對決「扶龍王」！王世堅質詢喊暫停喝水 韓國瑜妙回：你不是流氓可以喝
王世堅超狂禮物又來了！質詢卓榮泰送「望遠鏡、放大鏡」
彈劾卓榮泰！吳宗憲赴監察院遞狀：嚴正要求啟動調查
其他人也在看
中共11機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控
（中央社記者吳書緯台北31日電）國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲5架次共機，其中3架次逾越海峽中線進入西南空域，並偵獲共艦6艘，總計中共11機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。中央社 ・ 14 小時前
又來亂！中國派10機艦擾台 1架次越中線闖我西南空域
即時中心／潘柏廷報導國防部今（30）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（29）日上午6時至今日上午6時，共偵獲5架次軍機擾台，其中1架次逾越海峽中線進入西南空域；另有中國軍艦5艘持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。民視 ・ 1 天前
川習會釜山登場！見面先握手寒暄 川普笑稱習近平是「強硬的談判者」
美國總統川普與中國國家主席習近平今（30日）抵達南韓釜山金海空軍基地（Gimhae Air Base），正式展開新一輪高層會談。兩人在鏡頭前握手寒暄，象徵中美兩國在歷經數月緊張後，雙方關係可能出現轉圜。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
高習會僅30分鐘！高市早苗盼坦率對話深化關係 習近平：中日是彼此重要鄰國
日本首相高市早苗今（31日）赴南韓期間，與中國國家主席習近平舉行就任後首次會談，雙方會談約30分鐘。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
藍鳥新秀狂飆12K！破世界大賽高懸76年紀錄 道奇全員被三振
世界大賽第5戰今（30）日於洛杉磯登場，藍鳥新秀右投Trey Yesavage主投7局狂飆12次三振，刷新新人在世界大賽單場最多三振紀錄。這項紀錄自1949年由道奇投手Don Newcombe創下11K以來，時隔76年被打破。鏡報 ・ 1 天前
央行：穩定幣為貨幣 金管會：評估擴大開放
立法院財政委員會30日審查《虛擬資產服務法》草案，金管會主委彭金隆表示，未來子法可討論兩大開放方向，包含發行商是否可擴及非金融業；以及是否要發行衍生性商品。中時新聞網 ・ 19 小時前
要求追查中市府防疫失職 民進黨議會黨團上午赴監院遞交陳情書
民進黨中市議會黨團不滿台中市政府在處理非洲豬瘟荒腔走板，今天上午10點30分北上赴監察院遞交陳情書，盼監察院協助調查市府此次疫情中的行政疏失並追究責任。民進黨中市議會黨團認為，台中市爆發梧棲區養豬場非洲豬瘟疫情，市府防疫作為延宕10日，農業局未依法強制採樣、環保局稽查失職，若疫情進一步擴散，將讓台灣自由時報 ・ 16 小時前
別讓「沉沒成本」綁架你！鐵蛋虧損60萬 勇敢跳脫陷阱 找回財務主導權
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 鐵蛋27歲存款一夕歸零還背債，落到人生谷底的她沒有自暴自棄，如今每月被動收入逾3.3萬元並持續增加，這一切不是因為她本來就會，而是因為她選擇學。 這兩年，我學會了成為「像水一樣」的人，柔軟卻堅定，能屈能伸，可以適應環境的變化，但不向現實低頭。這樣的心態，幫...Money 錢 ・ 16 小時前
謝龍介連劉世芳都認錯 醫直言：2026贏不了
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
謝龍介掛看板喊「光復台南」 民調揭南市長「藍綠差距」
台南市 / 綜合報導 台南市長初選熱，國民黨立委謝龍介今(31)日掛出和議員們的首波聯合看板喊話要光復台南，讓台南翻轉變得清新，同黨對手前立委陳以信表示祝福，提到選前各自努力選後會團結合作，至於民進黨兩位選手陳亭妃和林俊憲，依舊是討論度很高，最近民調拿藍綠來PK，分別以陳亭妃、林俊憲和謝龍介組合比較，結果陳亭妃、林俊憲都贏了謝龍介。國民黨立委謝龍介手握拳看起來朝氣滿滿，今日掛出和議員們的首波聯合看板喊話支持者，如果接到電話民調要唯一支持謝龍介，說自己很期待台南翻轉，立法委員(國)謝龍介說：「我們要光復台南市，台南市要清新，民進黨在這裡32年，讓我們大家一起，來讓台南市(改變)，替你打掃乾淨。」前立法委員(國)陳以信說：「(謝龍介掛看板)，表示祝福，選前各自努力，選後團結合作，國民黨一定可以吸引更多，台南中間選民的認同跟支持。」而同黨同志前立法委員陳以信，日前也表態要投入黨內初選，強調把餅做大，對於謝龍介掛看板表示祝福，藍營台南市長初選熱，民進黨有意角逐的立委陳亭妃、林俊憲，討論度也很高。有最新民調，陳亭妃對決謝龍介組合中，陳亭妃獲得52.6%支持，謝龍介24.9%，陳亭妃大勝超過27個百分點，至於林俊憲對決謝龍介的話，林俊憲42.3%，謝龍介37.2%，林俊憲略勝一點，立法委員(國)謝龍介說：「有一些是比較明顯的操作，我們也都給予尊重，整個民調顯示一個現象，就是台南不再是綠營的鐵板一塊。」立法委員(民)陳亭妃說：「相信民調都是參考，亭妃會繼續努力，而且亭妃已經蹲點37區，8年了，會爭取人民對我的認同度。」立法委員(民)林俊憲說：「大家就來競爭吧，我更歡迎跟龍介兄，台南市的藍圖規劃，我們可以來做比較。」針對最新民調，林俊憲以文字回應保持尊重，會繼續爭取市民認同，也和謝龍介下戰帖搶奪市長大位，有意者各自努力，和選民搏感情也拚吸睛，藍綠黨內初選誰過關出戰台南市大家都很關注。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
替林岱樺站台引炸鍋！王義川：不出席造勢
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會成員日前相繼宣傳民進黨立委林岱樺的造勢晚會，引起外界批評，「正國會」民進黨發言人卓冠廷今（31）日下午向民眾致歉，並收回他的表態，而綠...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
有信心贏何欣純 林家興宣示再戰屯區立委
[NOWnews今日新聞]年前4名年輕人組成「台中F4」參選區域立委，當選的3人後來被稱為「盧媽3子」，唯一落選的林家興，昨晚在臉書發500字長文，表態爭取參選2028台中立委，有信心戰贏已被提名參選...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
習川會》正式開始 中美雙邊談判進入深水區
【楊日興／韓國釜山報導】（10：20更新）習川會正式開始，根據APEC大會提供影像，大陸國家主席習近平在致詞時向川普釋出善意，隨後直播，顯示習近平、美國總統川普已率雙方高官幕僚正式開始進行雙邊談判，進入深水區。中時財經即時 ・ 1 天前
川習會「未談台灣問題」 他曝對台有利：習近平想在台海搞事得看美國反應
即時中心／梁博超報導美國總統川普昨（30）日在南韓釜山會晤中國國家主席習近平，雙方歷經約1小時40分閉門交流，川普隨即搭乘空軍一號返美，他也透露，會中並未談論台灣議題。印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，這對台灣而言可說是一個利好，「沒有消息就是好消息。」他強調，只要美國不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變，「習近平要想在台灣海峽搞事情的時候，不得不掂量一下美國的反應。」民視 ・ 12 小時前
「川習會」誰在場？美中高層名單曝光 為何選在機場會談原因揭曉
美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六名官員陪同參與。太報 ・ 1 天前
賴總統接見醫療奉獻獎得主（1） (圖)
總統賴清德（前右）31日下午在總統府接見第35屆醫療奉獻獎得獎人，逐一握手致意。中央社 ・ 8 小時前
退選還甩鍋？溫朗東震撼吐心聲 詹江村狠酸
[NOWnews今日新聞]親綠名嘴溫朗東近期傳出可能投入台北市議員選舉，過去私生活爭議也再浮上檯面，藍營數度指稱他是「法院認證的吃草、拉屎逃兵哥」，而他昨（30）日也在晚間宣布，這段時間籌備選舉，受到...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民進黨新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山，18號過世，享壽71歲，總統賴清德親臨告別式致意。賴總統一一和家屬握手，女兒張維倩更是眼眶泛紅、表情哀戚。這場告別式包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川及新北立委蘇巧慧等人都到了。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「以尊敬不捨懷念不捨的心情，來送張瑞山議員，我還記得我做台北縣長時，他在縣議會，對中和大大小小的事情，他對我們台灣的民主，有很大的堅持，所以從民國83年加入民主進步黨。」由蘇前院長、民進黨祕書長徐國勇等人擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張瑞山，要追念他對台灣自由民主人權發展的貢獻，民進黨也特別頒發表揚狀，感謝他的付出。前新北4連霸議員張瑞山逝世 覆蓋黨旗（圖／民視新聞）蘇貞昌以前台北縣長身分、悼念張瑞山。張瑞山從政經歷超過30年，民國75年起，連任4屆台北縣中和市民代表、2屆縣議員、新北升格直轄市後，又連任兩屆議員，4連勝戰績稱霸一方，四度出任民進黨黨團總召、在前總統蔡英文競選新北市長跟總統時，都擔任副總幹事，政壇經歷豐富，107年後張瑞山正式交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，持續推動地方建設，不遺餘力。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「議員現在雖然離開，前行政院長蘇貞昌，讓我們不捨，前行政院長蘇貞昌，但是一定他這個精神傳承，前行政院長蘇貞昌，他一定也是希望大家，前行政院長蘇貞昌，繼續照顧他的家後，前行政院長蘇貞昌，照顧他的妻子兒女，前行政院長蘇貞昌，用這個精神繼續服務地方打拚。」現場氣氛莊嚴肅穆，家屬盼張瑞山一生為地方貢獻的精神，讓世人永遠懷念。原文出處：前新北４連霸議員張瑞山逝世 蘇貞昌送別「感謝一生為台灣、新北打拚」 更多民視新聞報導華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」民視影音 ・ 1 天前
川習會登場 會談前紅毯握手 川普稱習「強硬談判者」習近平感謝促成加薩停火
美國總統川普與中國國家主席習近平，10月30日上午在南韓釜山金海空軍基地舉行會談。兩人會談前在紅毯上握手，兩側矗立著美中兩國國旗。 川普對習近平表示：「很高興再次見到你。」他並說兩人彼此十分熟悉，形容習近平是「非常強硬的談判者」，但相信這場會談會「非常成功」。 之後，川普與習近平及雙方幕僚進入會議室，桌上擺放著白藍色花卉裝飾，兩國國旗並列。 出席的美方官員包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）等人。中方與會者則有外交部長王毅、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰等。 習近平會談前感謝川普「為近期加薩停火協議的達成作出重要貢獻」，但也坦言中美兩國「看法並非總是一致」。他強調雙方應「堅持正確方向」，確保中美關係這艘巨輪能「穩健前行」。 這是自2019年日本大阪20國集團（G20）峰會以來，川普與習近平首次面對面會晤，預計將持續三至四個小時。美國資深官員表示有信心，川普在會談中不會被迫對台灣議題表態，並強調本次焦點將放在中國以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
台南市長選戰初選激烈 林俊憲.陳亭妃走人情味爭取選民支持
南部中心／林俊明、蘇晟維 台南報導明年的台南市長選戰，民進黨的林俊憲及陳亭妃，兩個人爭初選打得火熱，各自推出手繪看板與溫情影片，走人情味，希望爭取更多選民支持，但國民黨這邊，在陳以信宣布參選後，謝龍介也開始積極應對，31日就掛上自己的首面看板，喊出不管民調電話怎麼問，都要唯一支持謝龍介。國民黨立委謝龍介31日掛起首面個人看板爭取支持。（圖／民視新聞）找來議員擬參選人一起喊口號，要大家唯一支持謝龍介，黨內出現了競爭者，國民黨立委謝龍介，31日掛上了自己的首面參選看板，國民黨立委謝龍介說，「不要再說我們介入初選，國民黨不會做這種事，我們會光明正大，堂堂正正地光復台南市，所有的議員同心協力，我們就是要攻下台南市。」強調自己不想介入民進黨的初選，更對自己贏得國民黨的初選有信心，只是這看板的位置，特地挑在林俊憲旁邊，也引起更多外界猜想。民進黨立委林俊憲找來國寶級繪師顏振發，畫出自己的手繪看板。（圖／翻攝畫面）面對謝龍介開打看板戰，林俊憲則是走起懷舊看板風，找來台南的國寶級手繪看板師傅顏振發，親自一筆一畫，畫出林俊憲的肖像，神情也是維妙維肖，更在林俊憲的造勢大會上送給林俊憲，堪稱是最有溫度的競選看板，民進黨立委林俊憲說，「要在比較黃昏、比較不會那麼熱的時候，他在服務處現場當眾來開始畫，因為他不可以在密閉空間裡面來畫，這張看板掛上去以後，意外地也變成很多人，來打卡的一個地方，因為現在這種手繪的看板太少了。」民進黨立委陳亭妃推影片，走溫情訴求。（圖／翻攝畫面）而林俊憲黨內初選的對手陳亭妃，不推看板推影片，走感性路線，強調自己27年來一直都在，勤跑基層跟大家問候，希望能夠團結台南綠營，要打贏這場台南市長選戰，民進黨立委陳亭妃表示，「影片要傳達的就是溫度與溫暖，亭妃堅信政治一定有溫度，我們也希望台南四百年，可以出現第一位女市長。」藍綠各自拚初選，也讓這場台南市長選舉，越來越熱鬧。原文出處：台南市長選戰初選激烈 林俊憲、陳亭妃走人情味爭取選民支持 更多民視新聞報導中市府麻煩大了？民進黨團怒轟防疫延宕 赴監院遞狀求徹查疏失《菱傳媒》捲黃國昌狗仔案熄燈 社長陳申青告別信曝光台中環保局官網不提廚餘！反要求基層設攤支援 江肇國：市府應優先防疫民視影音 ・ 5 小時前