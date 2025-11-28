江啟臣或楊瓊瓔誰選下屆台中市長？鄭麗文喊話讓藍營繼續執政中市

國民黨主席鄭麗文（中）昨日到清水紫雲巖參拜，立委楊瓊瓔（左二），江啟臣妻子劉姿伶等陪同。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

國民黨主席鄭麗文二十八日到台中清水紫雲巖參拜並與海線鄉親和里長座談，媒體問及下屆台中市長選舉，都傳出有意代表國民黨參選的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔有可能黨內初選嗎？鄭麗文表示，國民黨這週三中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名，若有兩人以上，有高度意願參選，就會啟動相關程序辦理。

鄭麗文昨日到紫雲巖參拜，由台中市議長張清照、前議長張清堂等人陪同，與海線鄉親和里長座談，立委楊瓊瓔全程陪同，立法院副院長江啟臣之妻子劉姿伶也到場，她向在場人士和鄭麗文致意說，江啟臣與台中市長盧秀燕到和平專案，目前仍在和平山區，距離清水很遠，江啟臣無法趕到現場。

媒體問鄭麗文，下屆台中市長選舉，都有意代表國民黨參選的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔有可能黨內初選嗎？鄭麗文表示，國民黨週三中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名，現任優先，現任縣市長政績好，沒有現任要尋求提名，要看各縣市狀況，如果有二位以上，有高度意願參選，就會啟動相關程序，在特別辦法中很清楚說明，透過協調，不然就初選，還有藍白合內容也照辦法走。她說希望提供未來參選同志最有利競選空間，以勝選為最高指導原則。

國民黨主席鄭麗文昨日由台中市議長張清照、前議長張清堂等人陪同，與海線鄉親和里長座談。（記者陳金龍攝）

鄭麗文表示，台中市有盧秀燕這名好市長，她們女力當家，讓大家安全、安心，呼籲台中市明年下一屆市長選舉繼續讓藍營執政，讓台中經濟、教育與社會福利更加穩定。

國民黨主席鄭麗文昨日到台中清水紫雲巖參拜並與海線鄉親和里長座談。（記者陳金龍攝）

鄭麗文說，台灣目前要拚經濟，不要再拚政治，台灣目前缺電，沒有電力就沒有競爭力，但台中火力發電廠燃煤機組火力全開，要台中市民用肺發電，因為缺電，影響國際廠商投資台灣意願，她今日到台中，希望台中繼續延續國民黨愛民拚經濟的用心，讓國民黨繼續執政。